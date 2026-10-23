«Не взлетели, но знатно полетали». Краснодарская группа «Белки на Акации» выпустила песню о 22 годах на сцене

«Белки на Акации» представили новую песню «Не прославились». 13 ноября трек прозвучит вживую на концерте в The Rock Bar (18+)

16 октября краснодарская группа «Белки на Акации» выпустила сингл «Не прославились».



В новой песне музыканты с юмором оглядываются на 22 года, прожитые вместе с группой. По их словам, это история о концертах, бессонных ночах, падениях и мечтах, которые по дороге превращаются в жизнь. Музыку и слова написал один из основателей и фронтменов группы Игорь Арефьев.



«Эта песня не столько про славу, сколько про разницу между тем, чего мы ждем от жизни, и тем, что она нам на самом деле дарит. Нам захотелось поговорить о несбывшихся ожиданиях без трагедии, но и без попытки сделать вид, что нам никогда ничего не хотелось. Потому что мечты, которые не сбылись, тоже были настоящими. Просто жизнь оказалась гораздо больше и сложнее наших представлений о ней», — рассказал музыкант.

Фронтмен группы «Белки на Акации» Александр Труфман © Фото Евгения Резника

При этом Арефьев не считает, что историю группы стоит оценивать только по тому, насколько известной она стала. «Мы ведь привыкли измерять успех музыканта цифрами. И это действительно важно. Но песня, которую слушают миллионы, и песня, которую один человек включает в самый важный момент своей жизни, — это две совершенно разные истории успеха. И одна другую не отменяет», — рассуждает он.

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В последнее время группа активнее ведет соцсети и рассказывает, что происходит за сценой. По словам Арефьева, у музыкантов появилось больше сил и времени, а вокруг группы за два десятилетия сменилось несколько поколений слушателей. «Кто-то приходил на наши концерты студентом, а сегодня приходит уже со своими детьми. Да чего уж там — теперь на концерты самостоятельно ходят некоторые дети, зачатые после наших концертов!» — шутит он. Сейчас музыканты работают над новыми релизами, а зимой планируют переосмыслить часть старых песен в проекте «Белки на Акации — ИНАЧЕ». Концерт пройдет 13 ноября в The Rock Bar.

«Белки на Акации» появились в Краснодаре в 2004 году. Песни для группы пишут и исполняют Александр Труфман и Игорь Арефьев, сами музыканты определяют свой стиль как поп-рок. За 20 с лишним лет коллектив играл на «Нашествии», Kubana и «Стереопикнике», выступал в эфирах «Маяка» и «Нашего Радио». Композиции группы звучат в сериалах «Универ. Новая общага», «Волшебный участок», «Как друзья Захара женили» и «Знахарь».



В начале 2025 года «Белки» отметили 20-летие большим концертом в The Rock Bar, куда пригласили десять участников разных лет. Музыканты регулярно дают камерные акустические концерты в барах Краснодара, а 4 сентября 2026 года открыли концертный сезон в «Порт клаб» большим сольным выступлением.