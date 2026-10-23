Росавиация закрыла аэропорты Москвы. Что с рейсами в Краснодар, Сочи и Геленджик?

23 октября в 15:19 Росавиация закрыла московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево на прием и выпуск воздушных судов. Это сделано для безопасности пассажиров и работников хабов.

Из-за введенных ограничений из Краснодара задерживаются четыре рейса на вылет и два на прилет. Из Сочи в столицу не могут вылететь девять самолетов. Кроме того, «Аэрофлот» отменил два рейса из Москвы в Геленджик и обратно.