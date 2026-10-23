Росавиация закрыла аэропорты Москвы. Что с рейсами в Краснодар, Сочи и Геленджик?
Росавиация ввела временные ограничения на полеты во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском
23 октября в 15:19 Росавиация закрыла московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево на прием и выпуск воздушных судов. Это сделано для безопасности пассажиров и работников хабов.
Из-за введенных ограничений из Краснодара задерживаются четыре рейса на вылет и два на прилет. Из Сочи в столицу не могут вылететь девять самолетов. Кроме того, «Аэрофлот» отменил два рейса из Москвы в Геленджик и обратно.
На момент написания новости в аэропортах продолжают действовать ограничения на полеты. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло аэропортов.
Как писали Юга.ру, краснодарский аэропорт с 25 октября переходит на зимнее расписание.