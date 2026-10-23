Росавиация закрыла аэропорты Москвы. Что с рейсами в Краснодар, Сочи и Геленджик?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Росавиация ввела временные ограничения на полеты во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском

23 октября в 15:19 Росавиация закрыла московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево на прием и выпуск воздушных судов. Это сделано для безопасности пассажиров и работников хабов.

Из-за введенных ограничений из Краснодара задерживаются четыре рейса на вылет и два на прилет. Из Сочи в столицу не могут вылететь девять самолетов. Кроме того, «Аэрофлот» отменил два рейса из Москвы в Геленджик и обратно.

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На момент написания новости в аэропортах продолжают действовать ограничения на полеты. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло аэропортов.

Как писали Юга.ру, краснодарский аэропорт с 25 октября переходит на зимнее расписание.

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