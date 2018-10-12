Кадыров помирил Тимати и Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о достигнутом взаимопонимании между его братьями продюсером Тимати и бойцом Хабибом Нурмагомедовым

«Главное в нашей жизни — взаимопонимание. Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмет на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми. В данный момент (...) я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто», — написал Кадыров на своей новой странице в Инстаграме. При этом он отметил, что Тимати «с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать». А Хабиб «не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах».

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«В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название — "Шалинский свадебный прыжок"))), — добавил Кадыров. — Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья». Он поблагодарил обоих за выдержку и понимание и отметил, что рад был стать посредником в их примирении.