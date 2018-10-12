Кадыров помирил Тимати и Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о достигнутом взаимопонимании между его братьями продюсером Тимати и бойцом Хабибом Нурмагомедовым
«Главное в нашей жизни — взаимопонимание. Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмет на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми. В данный момент (...) я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто», — написал Кадыров на своей новой странице в Инстаграме.
При этом он отметил, что Тимати «с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать». А Хабиб «не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах».
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«В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название — "Шалинский свадебный прыжок"))), — добавил Кадыров. — Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья».
Он поблагодарил обоих за выдержку и понимание и отметил, что рад был стать посредником в их примирении.
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В то время пока болтуны, продолжают бить по кнопкам ))) Все права на термин «Шалинский свадебный прыжок» за мной ))) Ахмат Сила @za_kadyrov_95 ���� Хабиб Сила @khabib_nurmagomedov ���� Дагестан до встречи ☝��........................................................... #Repost @za_kadyrov_95 ・・・ Главное в нашей жизни - взаимопонимание... Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмёт на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми... И @khabib_nurmagomedov Хабиба Нурмагомедова, и @timatiofficial Тимура Беноевского (Тимати) я считаю своими Братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто. Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать... А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось все ещё проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах. Я хочу вас заверить ещё кое-в чем. Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией. В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз - прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название - «Шалинский свадебный прыжок»))) Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья. Благодарю и Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно - взаимопонимания!
конфликт между Нурмагомедовым и артистами Black Star произошел после того, как Хабиб поддержал отмену концертов Егора Крида и MC Doni в Махачкале из-за угроз в соцсетях в адрес артистов от местных жителей.
В ответ на это продюсер и основатель лейбла Тимати выложил видеообращение к бойцу в инстаграме, призвав спортсмена разрешить недопонимание без «глупых межнациональных конфликтов». К нему присоединился и сам Крид, отметив, что не ожидал того, что против его концерта будет один их его любимых бойцов.
Нурмагомедов в ответ заявил, что никто не имеет ему права указывать, что говорить, а что — нет. Он также назвал Тимати и Егора Крида «чертями» и «петушарами». Этот пост позже был удален администрацией Инстаграма.
В ответ на это продюсер сказал бойцу, что никто не имеет права указывать ему, где проводить свои концерты. После этого в конфликт между Тимати и Нурмагомедовым вмешался Кадыров, который призвал «не ссориться» и «жить дружно».
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