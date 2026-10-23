Бак наполовину полон. Закончился ли топливный кризис на юге России?

13 октября правительство по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака объявило, что ситуация на рынке бензина и дизеля стабилизируется. Через неделю Росстат зафиксировал снижение цен на АЗС — самое заметное с начала августа. Но утром 23 октября в Краснодаре АИ-95 продавали лишь на 52 заправках из 115, которые городские власти перечисляют в ежедневных сводках. Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с экономистом МГУ Григорием Баженовым и разобрался, что изменилось с начала сентября, почему статистика расходится с тем, что видно на заправках, и чего ждать водителям зимой и весной. Вторая волна топливного кризиса накрыла юг в середине августа. На трассе М-4 «Дон» выстраивались очереди длиной в несколько километров, в Крыму бензин продавали по QR-кодам и в отведенные часы. Подробнее об этом читайте в материале «QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км. Как юг России переживает новую волну топливного кризиса». «Стабилизируется»: что говорят власти В совещании у Новака 13 октября участвовали сенаторы, депутаты, главы регионов, представители профильных министерств и нефтяных компаний. Минэнерго представило баланс производства и потребления нефтепродуктов. По итогам кабмин констатировал: рынок стабилизируется, а цены на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) растут не быстрее инфляции. На следующий день Новак сообщил о заметном улучшении: часть НПЗ завершила ремонты. Но тут же оговорился, что на итоговые показатели влияет много факторов неопределенности. На «Российской энергетической неделе» вице-премьер оценил дефицит бензина на внутреннем рынке примерно в 5%. Импорт топлива, по его словам, продолжится как минимум до конца года. Ручное управление рынком при этом никто не отменял. Регионы заключили с независимыми АЗС 94 соглашения о сдерживании цен, ФАС выдала участникам рынка 99 предупреждений и возбудила 67 дел. А с 10 октября правительство частично разрешило экспорт дизеля — это первое за несколько месяцев послабление топливных запретов. Григорий Баженов, кандидат экономических наук и научный сотрудник экономического факультета МГУ, в сентябрьском интервью «Т—Ж» прогнозировал, что к концу октября рынок вернется к условной норме. Сбылся ли прогноз, Юга.ру спросили у самого экономиста. «Если говорить об эпизодах острого дефицита, то это, безусловно, нормализация. Конечно, будут так или иначе возникать локальные точки напряжения, особенно там, где основным продавцом топлива выступает независимая розница. Но такого, как в начале и в конце лета, повсеместно наблюдаться не будет», — говорит Баженов. Краснодар: бензин по спискам Самый наглядный признак того, что кризис не закончился, — сами списки. Летом муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара начал каждое утро публиковать, на каких заправках есть топливо. В начале августа город отказался от списков, но со второй волной вернул их — и публикует до сих пор. В сводках 115 станций. Утром 23 октября топливо отпускали 94 из них, еще 14 не продавали ничего, семь были закрыты на ремонт или ребрендинг. Дизель был на 88 заправках, АИ-92 — на 67, АИ-95 — на 52, АИ-100 — на 17. По АИ-95 это лучший результат за месяц, но говорить об устойчивом улучшении рано: накануне он был лишь на 45 станциях.

Две АЗС на улице Переходной в Краснодаре: одна закрыта на ремонт, на другой нет бензина. 26 июня 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Заметнее всего за месяц выросла доступность АИ-92: 27 сентября его продавали на 40 заправках, теперь — на 67, а с 19 октября таких станций почти все время больше половины. Число станций с АИ-95 все это время колеблется от 34 до 52 — это меньше половины станций из сводки. Еще в сентябре Баженов объяснял, почему не хватает именно этой марки: автопарк обновился, и спрос сместился с АИ-92 на АИ-95. Самый резкий провал пришелся на конец сентября: с 25-го по 27-е число работающих АЗС в Краснодаре сократилось с 79 до 71. Как раз в эти дни, в ночь на 26 сентября, беспилотники атаковали Северский район, где расположены Ильский и Афипский НПЗ.

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Еще в августе краевой оперштаб оценивал ситуацию по числу работающих заправок, а не по наличию на них бензина. В начале сентября губернатор требовал снять лимиты на отпуск топлива и ускорить разгрузку цистерн, а перебои объяснял «вражескими попытками дестабилизировать топливообеспечение» и упрекал сетевые АЗС, которые, по его словам, при наличии топлива его просто не продают. Ограничения кое-где сохраняются до сих пор: на части заправок по решению владельцев топливо отпускают только в бак. В других городах края ситуация похожая. В Новороссийске утром 23 октября работали 30 заправок, но АИ-95 был лишь на семи, а станции на выезде из города обслуживали только спецтранспорт и владельцев топливных карт. В Ейске АИ-95 продавали на семи станциях из 12, а лимиты от 30 до 60 литров действовали на всех работающих заправках. В Геленджике и округе АИ-92 был на семи заправках, АИ-95 — на восьми, включая те, где его отпускали только по топливным картам. В Крыму ограничения смягчаются, но не исчезают. В Севастополе с 16 октября отменили QR-коды, однако на заправках сетей «ТЭС» и «АТАН» субсидируемый бензин по цене не выше 100 рублей за литр по-прежнему продают с лимитом 20–30 литров. В Ялте в тот же день топливо отпускали только в определенные часы.

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Цены: розница дешевеет, биржа бьет рекорды По данным Росстата, за неделю с 13 по 19 октября средняя цена литра бензина снизилась на 0,7%, до 78,04 рубля: АИ-92 стоил 74,02 рубля, АИ-95 — 80,30 рубля. Цены упали в 50 регионах, хотя в Москве и Петербурге продолжили расти. Это самое заметное недельное снижение с начала августа, подсчитал «Рамблер». Летом все было наоборот: за неделю с 16 по 22 июня бензин подорожал на 3% — по оценке Bloomberg, это был самый резкий недельный скачок как минимум за 20 лет. Однако на фоне предыдущего подорожания это снижение почти незаметно. К 7 сентября литр стоил в среднем 78,25 рубля, а с начала года бензин подорожал на 21,16% при общей инфляции 4,72%. За весь сентябрь он прибавил 0,99%, а в годовом выражении — 22,71%. Для сравнения: за весь 2025 год, который тоже называли кризисным, бензин подорожал на 10,78%. Выходит, с начала сентября цены почти стоят на месте — но примерно на пятую часть выше, чем в январе. Баженов предупреждает, что нынешнее снижение отчасти объясняется устройством статистики. «Статистически цены должны снижаться по мере сокращения количества заправок без топлива и общего роста доступности бензина. Дело в том, что Росстат фиксирует цены только на тех заправках, где топливо вообще продается. По мере увеличения количества АЗС в мониторинге будут снижаться и цены. Плюс на тех заправках, где включался ценовой рычаг для регулирования потоков спроса, цены, вероятно, снизятся. Не думаю, что этот процесс будет масштабным, но статистически он все же будет заметен», — объясняет экономист. Оптовый рынок тем временем подает обратный сигнал. На торгах 20 октября биржевой индекс АИ-95 по европейской части России вырос за день на 6%, до 86,7 тыс. рублей за тонну, и обновил исторический максимум. Еще в конце сентября замглавы Минэнерго Павел Сорокин предупреждал Новака о «поступательном росте» биржевых цен на бензин и дизель. Подтолкнуть розничные цены вверх может и импорт. 22 октября «Коммерсантъ» сообщил, что нефтекомпании могут дополнительно поднять цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС на 2,1 рубля за литр — такой вариант рассматривается в правительстве. Это предложение изложено в обращении Минэнерго к премьеру Михаилу Мишустину, которое подписал Новак. Надбавка должна покрыть потери: литр ввозного топлива, проданный на заправках ВИНК по нынешним ценам, приносит 13–18 рублей убытка даже с учетом импортного демпфера — бюджетной компенсации за ввоз. Из-за санкций такое топливо приходится покупать дороже мировых цен, а потом еще и развозить по стране. Минэнерго предлагало два варианта. Первый — включить в формулу импортного демпфера стоимость железнодорожной доставки топлива из Северо-Западного федерального округа в центр страны (около 4–5 тыс. рублей за тонну). Тогда бюджет доплачивал бы до 2 млрд рублей в месяц, а цены выросли бы на 1,6 рубля за литр. Второй — поднять цены на 2,1 рубля, не меняя формулу. В этом случае бензин на заправках ВИНК по итогам года может подорожать на 11%, или на 7,1 рубля, а летнее дизтопливо — на 10,7%, или на 8,2 рубля за литр. Разрыв с ценами независимых АЗС сократится до 8–18 рублей за литр против нынешних 13–18 рублей в зависимости от региона. Судя по обращению, Минфин и правительство поддерживают второй вариант. Позже пресс-служба Минэнерго заявила, что импортного бензина на внутреннем рынке немного, а потребность в нем снижается. По оценке министерства, эти объемы позволяют сбалансировать спрос и предложение и не могут существенно повлиять на среднюю цену топлива.

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Почему бензин есть не везде: биржа и независимые АЗС Сами биржевые котировки складываются не вполне по рыночным правилам. Формально их рост для бензина и дизеля ограничен шагом 0,01% от предыдущей расчетной цены, напоминает собеседник «Коммерсанта» из числа участников торгов. Но, по его словам, у этого потолка есть лазейка: если торги по базису поставки не проходят пять дней, расчетная цена не определяется и ограничение перестает действовать — тогда котировки могут выйти на реальный рыночный уровень. К тому же обязательный норматив биржевых продаж бензина с июля снижен до 10% от производства. По итогам одних только торгов 25 сентября покупатели не смогли приобрести на бирже 22,74 тыс. тонн АИ-92 и 14,04 тыс. тонн АИ-95 — почти столько же, сколько бензина «Евро-5» продали за всю неделю с 21 по 25 сентября (39,2 тыс. тонн). Тем, кому не хватило биржевого бензина, приходится идти на мелкий опт — дороже и без гарантий сроков поставки. Это прежде всего независимые АЗС, не принадлежащие ВИНК. На Кубани таких, по оценке краевого оперштаба, около половины. В Москве и Краснодаре цена литра АИ-95 на отдельных независимых заправках в сентябре доходила до 140 рублей, тогда как на станциях ВИНК составляла около 75. По расчетам «ОМТ-Консалт», которые приводят «Известия», в сентябре независимые АЗС зарабатывали на литре АИ-95 6,89 рубля, на АИ-92 — 3,43 рубля. Но, по оценке участников рынка, эту маржу почти целиком съедают закупка и логистика. Различается и наличие топлива: в августе оно было на 94,4% заправок ВИНК и лишь примерно на 73% независимых. «У независимых нет возможности формировать запасы в тех же объемах, что и у ВИНК, они сильнее зависят от доступности и цены мелкого опта», — объясняет Баженов. Собственная нефтебаза, по его словам, проблему не решает: «Даже если у независимых есть собственные нефтебазы, они все равно остаются в заложниках у производителей нефтепродуктов, а это только ВИНК. Отсюда единственный способ работать бесперебойно — стоять по ценам выше конкурентов». Высокие цены у независимых привлекают внимание антимонопольщиков. Краснодарское УФАС еще летом возбудило дела против владельцев пяти сетей АЗС: «Лаба», «Нефтесфера», «Южная нефтяная компания», «Уфимнефть» и «АТАН». Новые меры могут ударить по таким заправкам еще сильнее. Из протокола совещания 13 октября следует, что правительство прорабатывает ограничение доступа к биржевым торгам для участников с «высоким биржевым индексом». Критерии не раскрываются, но, как пишет «Коммерсантъ», в первую очередь это может затронуть независимых трейдеров, через которых покупают топливо небольшие сети. А бензин «Евро-2»–«Евро-4», выпуск которого временно разрешен, власти предлагают продавать только через биржу и дешевле индекса «Евро-5». Заводы под ударом Главная причина кризиса — удары беспилотников по НПЗ — никуда не делась. 2 октября Новак сообщил, что только за одну ночь атакованы четыре завода, хотя ущерб от налетов, по его словам, стал заметно меньше. 8 октября дроны ударили по Омскому НПЗ «Газпром нефти» — крупнейшему в стране. По данным самого завода, он выпускает каждый шестой литр российского бензина и дизеля пятого класса.

Пожар на НПЗ в Туапсе, 21 апреля 2026 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру

11 октября президент США Дональд Трамп объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной — по данным Axios, речь шла о взаимном отказе от ударов по НПЗ. Россия официально договоренность не подтвердила, а Киев настаивал на варианте с запретом ударов по электростанциям. Однако налеты продолжились: 14 октября атакам подверглись заводы в Саратовской и Рязанской областях. Ремонтные работы тем временем идут: еще в начале сентября Владимир Путин говорил, что восстановить осталось лишь 10% поврежденных НПЗ. Но каждая новая атака отодвигает момент, когда производство бензина полностью покроет спрос.