ФК «Краснодар» оштрафовали на 250 тыс. рублей. Клуб не обеспечил безопасность на матче с «Зенитом»

Итоговый счет матча между ФК «Краснодар» и ФК «Зенит» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Итоговый счет матча между ФК «Краснодар» и ФК «Зенит» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

«Краснодар» оштрафован на четверть миллиона рублей по итогам матча с «Зенитом»

22 октября Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ФК «Краснодар» на 250 тыс. рублей по итогам матча «быков» с «Зенитом». Кроме того, клуб обязали условно провести два матча на нейтральном стадионе в другом городе. Как говорится в решении комитета, «Краснодар» наказали за умышленное неисполнение принимающей стороной условий проведения матча, «в том числе необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе».

Отмечается, что в случае повторного совершения аналогичного нарушения к «Краснодару» применят более строгие спортивные санкции. Испытательный срок для клуба будет длиться до конца сезона-2026/27. Матч с «Зенитом» завершился поражением «Краснодара» со счетом 2:3. По состоянию на текущий момент подопечные Мурада Мусаева провели 11 матчей в чемпионате России. Они занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. В следующем матче команда 24 октября примет калининградскую «Балтику». Возможно, ФК «Краснодар» наказали за изображение быка на футбольном поле, которое назвали «недопустимым». Судьи и делегат встречи потребовали привести газон в соответствие с правилами.