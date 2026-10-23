ФК «Краснодар» оштрафовали на 250 тыс. рублей. Клуб не обеспечил безопасность на матче с «Зенитом»
«Краснодар» оштрафован на четверть миллиона рублей по итогам матча с «Зенитом»
22 октября Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ФК «Краснодар» на 250 тыс. рублей по итогам матча «быков» с «Зенитом». Кроме того, клуб обязали условно провести два матча на нейтральном стадионе в другом городе.
Как говорится в решении комитета, «Краснодар» наказали за умышленное неисполнение принимающей стороной условий проведения матча, «в том числе необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе».
Читайте также:
Отмечается, что в случае повторного совершения аналогичного нарушения к «Краснодару» применят более строгие спортивные санкции. Испытательный срок для клуба будет длиться до конца сезона-2026/27.
Матч с «Зенитом» завершился поражением «Краснодара» со счетом 2:3. По состоянию на текущий момент подопечные Мурада Мусаева провели 11 матчей в чемпионате России. Они занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. В следующем матче команда 24 октября примет калининградскую «Балтику».
Возможно, ФК «Краснодар» наказали за изображение быка на футбольном поле, которое назвали «недопустимым». Судьи и делегат встречи потребовали привести газон в соответствие с правилами.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 ноября пройдет товарищеский матч сборных России и Венесуэлы.