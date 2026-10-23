На Кубани мужчина сорвал поминки бойца СВО. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Жителя Лабинска будут судить за громкую музыку во время поминок бойца СВО
23 октября пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю сообщила, что в Лабинске будут судить 52-летнего мужчину. Его обвиняют в хулиганстве на почве ненависти к российским военнослужащим (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ).
5 октября 2025 года обвиняемый узнал, что в кафе на улице Владимирской проходят поминки военнослужащего, которого посмертно наградили орденом Мужества. После этого он включил рядом с заведением громкую праздничную музыку.
Родственники погибшего попросили его убавить звук. Но мужчина, как утверждают следователи, отказался и начал их оскорблять. В итоге поминки пришлось остановить.
Мужчина находится под стражей. Максимальное наказание за хулиганство предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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