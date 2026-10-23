На Кубани мужчина сорвал поминки бойца СВО. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жителя Лабинска будут судить за громкую музыку во время поминок бойца СВО

23 октября пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю сообщила, что в Лабинске будут судить 52-летнего мужчину. Его обвиняют в хулиганстве на почве ненависти к российским военнослужащим (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ). 

5 октября 2025 года обвиняемый узнал, что в кафе на улице Владимирской проходят поминки военнослужащего, которого посмертно наградили орденом Мужества. После этого он включил рядом с заведением громкую праздничную музыку.

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Родственники погибшего попросили его убавить звук. Но мужчина, как утверждают следователи, отказался и начал их оскорблять. В итоге поминки пришлось остановить.

Мужчина находится под стражей. Максимальное наказание за хулиганство предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как писали Юга.ру, сочинец получил условный срок за порчу сирен. Он заявил, что защищал жену от панических атак.

Лабинский район Преступления Происшествия СВО Суд Хулиганство

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