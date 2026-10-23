На Кубани мужчина сорвал поминки бойца СВО. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Жителя Лабинска будут судить за громкую музыку во время поминок бойца СВО

23 октября пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю сообщила, что в Лабинске будут судить 52-летнего мужчину. Его обвиняют в хулиганстве на почве ненависти к российским военнослужащим (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

5 октября 2025 года обвиняемый узнал, что в кафе на улице Владимирской проходят поминки военнослужащего, которого посмертно наградили орденом Мужества. После этого он включил рядом с заведением громкую праздничную музыку.