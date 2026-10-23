На Кубани риск остаться без дома выше, чем в Ростовской области. Что показал рейтинг регионов

Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • Вячеслав Рыжаков © Фото Заиры Гамидовой, Юга.ру
    Вячеслав Рыжаков © Фото Заиры Гамидовой, Юга.ру

Аналитики составили рейтинг регионов РФ, где выше риск остаться без дома

21 октября аналитический проект «Если быть точным» опубликовал исследование, проведенное совместно с благотворительной организацией «Ночлежка». Они составили рейтинг регионов РФ, где выше риск остаться без дома.

Эксперты уточнили, что официальной статистики о том, сколько в России бездомных, никто не ведет. Поэтому они оценивали ситуацию косвенно.

Водоканал вызывали:

Самая тяжелая ситуация сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. Возглавляют рейтинг Якутия, Тыва и Чукотка. Там много аварийного жилья, высокий уровень бедности и смертности, связанной с алкоголем. А вот в конце списка — регионы Северного Кавказа. Там экономика не самая сильная, но крепкие семейные связи и традиции помогают людям не остаться на улице

Краснодарский край занял 39-е место в рейтинге. Ростовская область расположилась на 61-й строчке, а Адыгея — на 24-й. То есть на Кубани риск стать бездомным выше, чем у соседей-ростовчан, но ниже, чем в Адыгее.

Составители рейтинга уточнили, что высокое место в списке не означает, что в регионе толпы бездомных на улицах. Скорее, речь о том, что многие живут в очень шатком положении: без надежного жилья, с долгами, без поддержки близких. Один потерянный доход или неожиданный долг — и человек может оказаться на улице.

Для каждой территории специалисты рассчитали индекс на основе 15 официальных показателей, разделенных на пять групп. Они учитывают уровень бедности и безработицы, уязвимость отдельных групп населения, условия проживания, смертность от заболеваний, распространенных среди бездомных, а также прочность семейных и социальных связей.

Как писали Юга.ру, по итогам 2023 года Краснодарский край занимал первое место по смертности среди бездомных. Тогда в регионе погибли 815 человек без определенного места жительства.

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На Кубани риск остаться без дома выше, чем в Ростовской области. Что показал рейтинг регионов

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