Голодные и непуганые. Почему медведи от Сибири до Сочи все чаще выходят к людям, есть ли повод для паники и что поможет лучше отстрела?

С весны от нападений бурых медведей в России погибли не менее 26 человек. К концу сентября Минприроды насчитало 59 нападений — в два-три раза больше, чем в обычный год. На Кубани пострадавших нет, но в Сочи с января по май звери выходили к людям вдвое чаще, чем годом ранее, а в сентябре медведь прошелся по коридорам пятизвездочного отеля на Красной Поляне. Редактор Юга.ру Денис Куренов запросил данные у краевого минприроды и собрал мнения зоологов, экологов и сотрудников заповедников: что выгнало медведей из леса, почему на Кубани всплеск пришелся именно на Сочи и чего ждать дальше. Хроника нападений Первой громкой трагедией года стала гибель туристки на Алтае: 19 августа у поселка Артыбаш на Телецком озере медведь напал на палатку, вытащил из нее 29-летнюю девушку и убил. После этого тревожные новости стали приходить чаще. 3 сентября у села Подтесово в Красноярском крае нашли тела двух пенсионерок, ушедших за грибами. 25 сентября в селе Вознесенка того же края медведь убил 51-летнюю женщину прямо во дворе ее дома. В Иркутской области медведи убили пятерых, среди них — 71-летний мужчина у реки Илим, рабочий, к которому зверь забрался в бытовку, рыбак и двое сборщиков ягод. А 15-летнего подростка на пасеке в Алтайском крае спас смартфон: медведь прокусил телефон, тот загорелся, и зверь отступил. Число жертв к середине октября достигло как минимум 26 человек, больше всего — семь — в Красноярском крае, подсчитало РИА Новости. По официальным данным, с 1 августа по 13 октября медведи нападали на людей в 14 регионах, а к селам и городам с начала года выходили в 41 регионе. Регионы ответили режимами повышенной готовности, комендантским часом и отстрелом. Замглавы Хакасии Дмитрий Бученик заявил, что город Абаза оказался «фактически в медвежьей осаде».

Нашествие или медведефобия? В Минприроды настаивают, что ситуация не аномальна, а впечатление массовости создают соцсети и интернет. Обычно в России фиксируют 20-30 нападений медведей в год, а рекордным был 2014-й — тогда их было 166. До рекорда нынешнему году далеко, но и нормой 59 нападений к 30 сентября не назовешь. Шума действительно стало больше: с 1 июня по 9 сентября СМИ опубликовали 23 тыс. сообщений о нападениях медведей против 12,7 тыс. годом ранее, подсчитала для РБК «Медиалогия». Зоолог Никита Овсяников называет реакцию общества медведефобией: одни и те же страшные новости, многократно повторенные в соцсетях, нагнетают страх и ведут к необоснованному отстрелу. Хватает и ложных тревог, и розыгрышей. В Челябинской области на девять подтвержденных выходов медведей насчитали восемь ложных сообщений, а в Амурской области девушку оштрафовали на 15 тыс. рублей за медведя, которого она «поселила» на улице поселка с помощью нейросети. Сочи: медведь в коридоре отеля На этом фоне ситуация на Кубани спокойнее: в этом году в крае не зафиксировали ни одного нападения медведя с пострадавшими. В Сочи медведи не нападали на людей уже 11 лет, сообщили в нацпарке. Но зверей здесь все чаще видят рядом с жильем. 7 сентября медведь забрался в пятизвездочный отель на Красной Поляне: зашел в подсобное помещение, прошел по коридорам и столкнулся с сотрудником. Мужчина успел убежать, а зверь ушел сам. 15 сентября другой медведь пробрался к домику с биатлонистами, приехавшими на сборы. В октябре туристы Красной Поляны пожаловались на частые встречи с медведями. 3 октября зверь вышел к ресторану «Гури»: сотрудники рассказали, что медведи не реагируют на крики — проверяют мусорные баки и уходят. 8 октября посетители ресторана у канатных дорог увидели в окно сразу двух медведей и поспешили в отель, чтобы не столкнуться с ними на улице. Звери появляются и на побережье: 4 октября камера сняла медведя у подъезда многоэтажки на улице Станичной в Лазаревском. Жители сетуют, что их обращения остаются без ответа.

Медведь © Скриншот из видео из телеграм-канала Kub Mash

Некоторые сообщения, впрочем, не подтверждаются. Историю о медведе, разодравшем палатки туристов на Бзерпинском карнизе, в Кавказском заповеднике опровергли: снаряжение повредил град размером с пятирублевую монету. Но в целом тревога не беспочвенна. С января по май Сочинский национальный парк зафиксировал 150 выходов медведей к поселкам и туристическим объектам — вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, рассказал старший научный сотрудник парка Реваз Пруидзе. И это только официальная статистика — на деле встреч больше, добавил он. Всего с 2015 года в базе нацпарка накопилось 2188 записей о конфликтах с медведями.

Ищут еду, отпугивая туристов: В нацпарке Сочи случаи выходов медведей к людям участились в два раза

При этом самих медведей в Сочи не стало намного больше. По данным последнего учета, популяция в лесах Сочи и соседнего Кавказского заповедника остается стабильной. Но более 50 зверей специалисты относят к синантропным, то есть привыкшим кормиться рядом с человеком, и таких медведей, по словам Пруидзе, становится все больше.

«Безопаснее ничего не станет»: Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани

В самом Кавказском заповеднике в июне специалисты по учету встретили 170 зверей, а всю популяцию оценили в 280–300 особей, причем почти везде медведей видели реже, чем раньше. Остальная Кубань: тише, чем год назад Встречи случаются и за пределами Сочи. Жители Мостовского района сообщали о следах медведей прямо в поселке, а в Апшеронском районе члены избиркома в дни выборов встретили зверя по дороге в отдаленный населенный пункт. Осенью 2025 года в этих двух районах из-за угрозы людям застрелили шесть медведей. Но в целом за пределами Сочинского нацпарка спокойнее. Данные, которые краевое министерство природных ресурсов привело в ответ на запрос Юга.ру, касаются всего края, за исключением Сочинского нацпарка: за девять месяцев 2026 года в ведомство поступило три сообщения о выходах медведей к населенным пунктам, а за 2025 год — семь. Сигналы приходили из Апшеронского, Мостовского и Туапсинского районов. Случаев, когда медведи нападали на скот или разоряли пасеки и сады, в этом году не зафиксировали, а мероприятий по регулированию численности медведя (по сути — отлову или отстрелу) за три квартала не проводили. Выходит, нынешний всплеск — прежде всего сочинская история. Впрочем, данные министерства заканчиваются сентябрем. 14 октября администрация Туапсинского района сообщила, что медведей стали чаще замечать в окрестностях населенных пунктов. Жителям рекомендуют отказаться от походов в лес. По данным госмониторинга, в 2026 году в крае обитают 652 бурых медведя. Это без учета Сочинского нацпарка и других федеральных особо охраняемых природных территорий, уточнили в министерстве. Численность за последние пять лет в ведомстве называют относительно стабильной, с тенденцией к росту. За пределами нацпарка порядок такой: если поступает информация, что медведь угрожает здоровью людей, решение о регулировании численности, то есть о ликвидации зверя, принимают в течение пяти рабочих дней, пояснили в министерстве. В закрепленных охотничьих угодьях это делают охотпользователи под контролем министерства, в региональных зоологических заказниках — краевое учреждение «Краснодаркрайохота». В населенных пунктах правила другие: стрелять в животное, которое угрожает жизни и здоровью людей, там вправе только полицейские. Охотники на Кубани исчерпывают квоты на медведя лучше, чем в среднем по стране: в сезоне 2025–2026 годов из 51 разрешенной особи они добыли 29 — больше половины. По России в 2025 году отстрелили около четверти разрешенного. На новый сезон охотникам разрешили добыть 57 медведей в угодьях Апшеронского, Мостовского и Туапсинского районов. Этот лимит установлен на основании заявок охотпользователей и материалов, прошедших государственную экологическую экспертизу, пояснили в министерстве. На вопрос, поддерживает ли министерство федеральную идею вывести бурого медведя из числа лимитируемых видов (то есть отменить лимиты на его добычу) и продлить сезон охоты, в ведомстве прямо не ответили: «Министерство поддерживает любые предложения, направленные на урегулирование в рамках закона конфликтных ситуаций между человеком и медведем». Почему медведи вышли к людям Большинство ученых сходятся в главном: медведей из леса выгнал голод, а у жилья их держит человеческая еда. Дальше начинаются споры — о численности медведей, об охоте и о том, насколько виноват сам человек. Лес не дал корма Осенью медведь нагуливает жир перед спячкой, а в 2026 году во многих регионах лес почти ничего ему не дал. В Сибирском федеральном округе не уродились ни кедровый орех, ни лещина, ни ягоды, ни грибы, заявила глава департамента Минприроды по охране животного мира Татьяна Арамилева. В Красноярском крае, рассказывает биолог парка флоры и фауны «Роев ручей» Олег Чипура, за теплым апрелем последовали заморозки — как раз когда цвели ягодники. Урожай ягод составил лишь 15–20% от обычного, а потом засуха и пожары выжгли часть кедровников. На Алтае почти по всей тайге погибла завязь кедрового ореха. «Первопричиной выхода медведей к человеку, конечно, был неурожай ореха», — говорит ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин. Эколог «Зеленого патруля» Роман Пукалов называет лишь два похожих года — 1962-й и 2014-й, когда из-за неурожая медведи тоже массово нападали на скот и людей. Кедровой тайги на Кавказе нет: здесь медведи кормятся буковыми орешками, желудями и каштанами. Голод настиг их еще в прошлом году, когда случился неурожай всех трех кормов. Ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет полагает, что часть взрослых зверей погибла от истощения, а у недоедавших медведиц чаще гибли медвежата. Последствия еще впереди: «В 2027 году следует ожидать снижения рождаемости в популяции медведя», — прогнозирует ученый. В этом году буковых орешков и желудей тоже немного, а каштан больше не выручает: до 90% деревьев засохло из-за каштановой орехотворки — инвазивного насекомого-вредителя, утверждает Пукалов. По данным ученых, вредитель попал на побережье в период подготовки к Олимпиаде-2014. Его случайно завезли из европейских питомников вместе с посадочным материалом для озеленения Олимпийской деревни. Орехотворку обнаружили в Большом Сочи в 2016 году, а к 2020-му она поразила все каштаны нацпарка. «Кормовая база сократилась катастрофически, и звери вынуждены искать еду вблизи людей», — признает гендиректор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Восточная каштановая орехотворка © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

Мусор и потерянный страх Голод выгоняет медведя из леса, но к жилью его приводит человеческая еда. Научный сотрудник Кроноцкого заповедника Владимир Гордиенко объясняет: зверю хватает одного удачного визита к мусорному баку или на дачу, чтобы запомнить место и возвращаться туда. «Не будет органики — медведь пройдет мимо, и мы про него даже не узнаем», — говорит он. К тому же пищевые отходы для медведя удобнее лесного корма: они легко усваиваются, сильно пахнут и содержат соль, которой в природе мало, указывает Пукалов. Начальник отдела млекопитающих Московского зоопарка Михаил Брагин считает главной причиной нападений не бескормицу и не численность, а потерю страха перед человеком. Неурожаи бывали и раньше, но страх держал зверей подальше от жилья, а теперь медведей подкармливают у трасс и столовых. «Подкармливание медведя — социально опасное деяние», — подчеркивает Брагин. Врожденного страха перед людьми у медведя нет, напоминает доцент биологического факультета МГУ Елена Литвинова, поэтому одной подкормки у дороги хватает, чтобы зверь перестал сторониться человека. В Сочи картина та же: специалисты нацпарка называют главной причиной выходов привычку зверей кормиться отходами туристов и местных жителей.

Жители Сочи стали чаще встречать медведей возле жилых построек: Что о причинах говорят экологи и как реагируют власти?

Медведей стало слишком много? Больше всего споров вызывает другой вопрос: не стало ли медведей больше, чем может прокормить лес. По данным Минприроды, их численность выросла со 130 тыс. в 1990 году до 307,9 тыс. в 2026-м, а лимиты охотники выбирают далеко не полностью: в 2025 году разрешили добыть почти 47 тыс. медведей, а добыли 12,7 тыс. Зоолог Михаил Кречмар считает, что естественная плотность медведей уже превышена: тайга столько зверей не выдерживает, и регулировать их число придется людям. Другие ученые уверены, что одной численностью нынешнюю осень не объяснить. Зоолог Овсяников полагает, что число медведей сильно завышают те, кому выгодна охота, а главную причину выходов к жилью видит в чрезмерных вырубках леса. Кубанский пример тоже не вписывается в версию о перенаселении: поголовье медведей в лесах Сочи и Кавказского заповедника стабильно, а выходов к людям стало вдвое больше. Человек в лесу Наконец, человек сам все глубже заходит на территорию зверя. Научный сотрудник Сочинского нацпарка Алексей Ромашин связывает рост встреч с расширением поселков и дачных товариществ, с новыми дорогами, которые дробят ареал медведя, и с пищевыми отходами в открытых контейнерах. Местные жители все чаще забираются в горы на квадроциклах и мотоциклах, а эколог Евгений Витишко указывает на незаконные вырубки и курортное строительство.

Скайпарк Эй Джей Хаккетт Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

Сто лет назад, напоминает доктор биологических наук Анатолий Кудактин, медведи жили в чащах у Апшеронска, Горячего Ключа и горы Папай в Северском районе. После вырубок они отступили в заповедник и нацпарк.

«В местах, где раньше обитали медведи, выросли дома»: В Сочи презентовали книгу о буром медведе на Кавказе

Стрелять или убирать мусор Медведей уже отстреливают тысячами. С начала года в России ликвидировали более 4,6 тыс. особей, почти 2,6 тыс. из них — в Сибири, а в одном только Красноярском крае — 1016. Федеральные власти делают ставку на регулирование численности. 30 сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание о нападениях медведей. «Нужны системные меры, чтобы выстроить безопасное соседство людей и животных», — заявил он. Регионам пообещали финансирование, а возможность вывести бурого медведя из числа лимитируемых видов охотничьих ресурсов поручили проработать в сжатые сроки. Охотники предлагают не только исключить медведя из лимитируемых видов, но и продлить сезон охоты. Ученые возражают. Овсяников и кандидат биологических наук Сергей Колчин напоминают, что охотиться на медведя и так можно до восьми месяцев в году, а лимиты не выбираются; ослабление правил, по их мнению, подстегнет браконьерство и умножит число подранков. Фонд «Мир медведей» призвал министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова не ослаблять контроль охоты. Подранок — раненый зверь — действительно опаснее здорового: в Вологодской области 73-летний охотник погиб, когда пошел по следу медведя, которого сам же ранил. По наблюдениям Овсяникова, чаще всего нападения провоцирует именно стрельба. «Охота не решает проблемы, а лишь создает новые», — уверен он. Эколог Артем Акшинцев добавляет, что охотники выбирают самых крупных и опытных самцов, которые и держат популяцию в рамках. «Когда я смотрю кадры нападений, я везде вижу, что нападает именно «хулиганская молодежь», — говорит он. Даже сторонники отстрела говорят о точечной работе. Алтайский зоолог Калинкин считает, что изымать нужно зверей, которые уже ходят к жилью, а лесных медведей трогать нельзя: «Недопустимо отстреливать медведей вдали от населенных пунктов». Брагин предупреждает, что отстрел зверей, повадившихся ходить к жилью, дает лишь кратковременный результат: без серьезных штрафов за прикормку и открытые свалки проблема вернется. Что делают в Сочи Обычной охоты на медведей в Сочи нет: большинство зверей живет в национальном парке и на других охраняемых территориях, где она не ведется. Поэтому упор здесь делают на профилактику. Еще в мае специалисты нацпарка называли главной задачей замену обычных мусорных баков герметичными контейнерами с замками. В сентябре нацпарк предложил создать межведомственную комиссию при мэрии и группы быстрого реагирования в Лазаревском, Дагомысе, Прогрессе и на Красной Поляне, перенести контейнерные площадки подальше от леса и вести учет «проблемных» медведей по приметам. А в начале октября нацпарк попросил Минприроды разрешить регулировать численность синантропных медведей, то есть изымать зверей, привыкших кормиться у людей. Среди возможных мер называют переселение агрессивных особей, использование светошумовых отпугивателей, установку электроизгородей и отстрел.

Электроизгородь © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

Свои меры принимает и «Роза Хутор»: на курорте контейнерные площадки огораживают непроницаемыми щитами и отмывают от запаха, а урны ставят только в начале и в конце троп. Параллельно пытаются вылечить лес: курорт финансирует борьбу с орехотворкой, которую нацпарк и ученые ведут с помощью ее естественного врага — крошечного наездника торимуса. А вдали от туристических троп «Роза Хутор» закладывает для медведей сады из грецкого ореха, яблонь, груш и лещины. Плодоносить они начнут примерно через десять лет.

Что дальше — спячка и шатуны В Сибири и на Дальнем Востоке напряжение, похоже, спадает. «Накал уже снизился в значительной степени», — считает Кречмар. Он связывает это с целенаправленным отстрелом и ожидает, что к началу ноября медведи в основном уйдут в берлоги. В Бурятии за неделю с 12 по 18 октября обращений о медведях стало на 30% меньше, в Петропавловске-Камчатском — втрое меньше. Но звери, не успевшие нагулять жир, могут не залечь в спячку и стать шатунами. «Зимние шатуны — опасные медведи, даже опаснее тех, что встречаются летом», — предупреждает эколог Вениамин Голубитченко. На Кубани за пределами Сочинского нацпарка появление шатунов, по оценке краевого минприроды для Юга.ру, не характерно: из-за мягкого климата и хорошей кормовой базы медведи здесь могут залегать в спячку ненадолго или не залегать вовсе. Правда, ученые считают, что корма на Кавказе в этом году мало. Важен и календарь: сочинские медведи уходят в берлоги позже сородичей, примерно в декабре, так что осторожность в горах понадобится и в ноябре.