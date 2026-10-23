Еще одни теплые выходные. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае
На Кубани выходные будут теплыми, но по утрам ожидаются туманы
Краснодарский ЦГМС сообщил, что в регионе 24 и 25 октября днем воздух прогреется до 18– 23 °C, а ночью температура в большинстве районов составит 7–12 °C.
Выходные пройдут без дождей, а в ночные и утренние часы местами опустится туман.
Ветер ночью будет слабым, днем — слабым или умеренным. Вечером 24 октября и в течение 25 октября порывы местами могут достигать 12–14 м/с.
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В Краснодаре, по данным «Яндекс Погоды», в субботу днем ожидается 20 °C, вечером — около 16 °C. В воскресенье температура днем поднимется до 18 °C, вечером опустится до 15 °C.
На побережье Черного моря ночью будет 11–16 °C, а в юго-восточных предгорьях — 4–9 °C. В ночь на понедельник температура по краю опустится до 4–9 °C.
Как писали Юга.ру, рекордная жара в Приморско-Ахтарске 12 октября: город стал самым теплым местом Европейской России.