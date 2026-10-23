Еще одни теплые выходные. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае

На Кубани выходные будут теплыми, но по утрам ожидаются туманы

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в регионе 24 и 25 октября днем воздух прогреется до 18– 23 °C, а ночью температура в большинстве районов составит 7–12 °C.

Выходные пройдут без дождей, а в ночные и утренние часы местами опустится туман.