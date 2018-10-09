Кокорин и Мамаев перед драками устроили пьяный дебош в поезде — Mash

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин в ночь с 7 на 8 октября арендовали вагон «Сапсана» и устроили там дебош

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Кокорин и Мамаев встряли еще и перед РЖД. Прошлой ночью они разнесли целый вагон "Сапсана"», — говорится в сообщении.

После воскресного матча футболисты взяли в аренду вагон и отправились в Москву.

«Как только поезд тронулся — начался чад кутежа. Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя», — пишет Mash.

По информации телеграм-канала, представители РЖД уже обратились к правоохранителям.