Кокорин и Мамаев перед драками устроили пьяный дебош в поезде — Mash

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин в ночь с 7 на 8 октября арендовали вагон «Сапсана» и устроили там дебош

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Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Кокорин и Мамаев встряли еще и перед РЖД. Прошлой ночью они разнесли целый вагон "Сапсана"», — говорится в сообщении.

После воскресного матча футболисты взяли в аренду вагон и отправились в Москву.

«Как только поезд тронулся — начался чад кутежа. Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя», — пишет Mash.

По информации телеграм-канала, представители РЖД уже обратились к правоохранителям.

Как сообщали Юга.ру, «Краснодар» и «Зенит» 7 октября в Санкт-Петербурге провели матч, который завершился победой хозяев. Автором единственного гола в составе быков стал Мамаев.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев устроили драку в кафе Москвы. В результате пострадали двое сотрудников Минпромторга — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. Инцидент попал на видео. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. 

Правоохранительные органы Москвы 9 октября отправили подозреваемым в избиении людей футболистам Мамаеву и Кокорину повестки о вызове на допрос.

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9 октября появилась информация, что Мамаев и Кокорин перед инцидентом в кафе избили водителя телеведущей Первого канала. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. 

«Краснодар» и «Зенит» прокомментировали произошедшее. Клуб «черно-зеленых» заявил, что примет все возможные санкции против Мамаева и максимально оштрафует его, а также сделает все, чтобы добиться расторжения контракта. В «Зените» сказали, что сейчас не считают необходимым «говорить о наказании игрока со стороны клуба», однако добавили, что оно последует.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что если причастность Мамаева и Кокорина к драке докажут, то они навсегда потеряют место в национальной сборной. В РПЛ выразили возмущение и заявили, что «хулиганам не место в футболе».

Павел Мамаев Поезда РЖД
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