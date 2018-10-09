Кокорин и Мамаев перед драками устроили пьяный дебош в поезде — Mash
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин в ночь с 7 на 8 октября арендовали вагон «Сапсана» и устроили там дебош
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Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Кокорин и Мамаев встряли еще и перед РЖД. Прошлой ночью они разнесли целый вагон "Сапсана"», — говорится в сообщении.
После воскресного матча футболисты взяли в аренду вагон и отправились в Москву.
«Как только поезд тронулся — начался чад кутежа. Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя», — пишет Mash.
По информации телеграм-канала, представители РЖД уже обратились к правоохранителям.
Как сообщали Юга.ру, «Краснодар» и «Зенит» 7 октября в Санкт-Петербурге провели матч, который завершился победой хозяев. Автором единственного гола в составе быков стал Мамаев.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев устроили драку в кафе Москвы. В результате пострадали двое сотрудников Минпромторга — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. Инцидент попал на видео. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Правоохранительные органы Москвы 9 октября отправили подозреваемым в избиении людей футболистам Мамаеву и Кокорину повестки о вызове на допрос.
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9 октября появилась информация, что Мамаев и Кокорин перед инцидентом в кафе избили водителя телеведущей Первого канала. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
«Краснодар» и «Зенит» прокомментировали произошедшее. Клуб «черно-зеленых» заявил, что примет все возможные санкции против Мамаева и максимально оштрафует его, а также сделает все, чтобы добиться расторжения контракта. В «Зените» сказали, что сейчас не считают необходимым «говорить о наказании игрока со стороны клуба», однако добавили, что оно последует.
Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что если причастность Мамаева и Кокорина к драке докажут, то они навсегда потеряют место в национальной сборной. В РПЛ выразили возмущение и заявили, что «хулиганам не место в футболе».
Алексей Андронов о причинах поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
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