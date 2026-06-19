Кубанским фермерам пообещали дизель по цене завода — без посредников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев договорился с федеральным центром о прямых поставках ГСМ для аграриев в разгар топливного кризиса на юге России

18 июня на предуборочном совещании в КубГАУ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что поставки дизельного топлива для аграриев будут идти напрямую от заводов-производителей — минуя звено посредников.

«Договорились с Правительством и Минсельхозом России, что поставки топлива будут, минуя звено посредников, напрямую от производителя. Работаем на результат, чтобы фермеры и сельхозпредприятия могли покупать его по фиксированной цене и спокойно провести уборочную кампанию», — заявил Кондратьев.

По словам министра сельского хозяйства региона Федора Дереки, Краснодарский край может рассчитывать на квоту в 180 тыс. тонн дизельного топлива и 18 тыс. тонн бензина. Как уточнил Дерека, в наличии уже есть 30 тыс. тонн, которых достаточно для начала уборки: фермеры смогут приезжать и покупать солярку по цене завода-производителя.

Решение принято на фоне резкого подорожания горючего: по данным председателя организации «Народный фермер Кубани» Константина Юрова, в начале мая дизель стоил 72–74 тыс. рублей за тонну с НДС, а к середине июня трейдеры уже предлагали топливо по 96–97 тыс. рублей за тонну. По оценкам журнала «Эксперт», за последний месяц горючее для аграриев подорожало на 40–50%, а ейский фермер Сергей Гречищев рассказал изданию, что цена дизеля для его хозяйства уже доходила до 120 тыс. рублей за тонну. По информации Forbes, стоимость дизеля с доставкой в хозяйство превысила 100 тыс. рублей за тонну — притом что закупочные цены на пшеницу в Краснодарском крае составляют всего 15 200 рублей за тонну.

Кроме того, на совещании принято решение о создании оперативного штаба для поддержки сельхозпредприятий на весь период жатвы. Возглавит штаб министр Дерека. На поддержку аграрного комплекса Кубани в 2026 году предусмотрено более 12 млрд рублей.