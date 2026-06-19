В Краснодаре солнце, на побережье — смерч: прогноз погоды на Кубани на выходные

Синоптики рассказали, какая погода ожидается 20 и 21 июня на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 20 и 21 июня в Краснодаре и крае.

В субботу, 20 июня, в кубанской столице будет пасмурно, однако дождя и сильного ветра не будет. 21 июня ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит 27–29 °С, ночью — 18–19 °С.

В крае ожидается облачность с кратковременным дождем и грозой. В отдельных районах прогнозируется ливень, град и сильный ветер до 20 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем — 24–29 °С, ночью опустится до 14 °С.