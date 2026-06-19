В Краснодаре солнце, на побережье — смерч: прогноз погоды на Кубани на выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода ожидается 20 и 21 июня на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 20 и 21 июня в Краснодаре и крае. 

В субботу, 20 июня, в кубанской столице будет пасмурно, однако дождя и сильного ветра не будет. 21 июня ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит 27–29 °С, ночью — 18–19 °С.

В крае ожидается облачность с кратковременным дождем и грозой. В отдельных районах прогнозируется ливень, град и сильный ветер до 20 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем — 24–29 °С, ночью опустится до 14 °С.

Из-за прорыва дамбы в Крымском районе под водой оказались 11 тыс. гектаров:

При этом на территории края до 21 июня включительно продолжит действовать штормовое предупреждение. 

На Черноморском побережье температура днем составит 25–30 °С, ночью — 17–22 °С. Возможно формирование смерчей над морем на участке от Джубги до Магри. В горах днем будет 10–15 °С, ночью столбики термометров опустятся до 7 °С.  

Как писали Юга.ру, 14 июня краснодарцы перекрыли дорогу, чтобы заставить власти откачать воду из их дворов.

Город Краснодар Погода Черное море Штормовые предупреждения

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