Беглая «золотая судья» Хахалева купила элитную квартиру в Тбилиси

19 июня «Известия» сообщили, что бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева стала собственницей квартиры в элитном комплексе Axis Towers в Тбилиси. По данным грузинского реестра недвижимости, квартира площадью около 53 кв. м расположена на 26-м этаже жилой башни на проспекте Ильи Чавчавадзе в престижном районе Ваке. Договор купли-продажи был подписан еще в 2023 году, право собственности зарегистрировано 17 июня 2025 года. Стоимость объекта, по оценкам издания, может составлять около 25 млн рублей.

Новость о покупке появилась на фоне масштабной конфискации имущества Хахалевой в России. 5 июня Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства доли в уставном капитале четырех компаний, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых объектов, а также более 15,5 млн рублей на банковских счетах экс-судьи и связанных с ней лиц. Как установило следствие, семья Хахалевых завладела земельным фондом площадью более 12,5 тыс. гектаров, распределяя сельхозугодья в пользу коммерческих структур.

Адвокат Хахалевой Ярослав Краснощеков еще в апреле подтвердил, что экс-судья проживает в Тбилиси на улице Горького, и следственным органам это известно. Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов пояснил «Известиям», что международный розыск не мешает приобретать имущество за рубежом: «Грузия вполне может не хотеть взаимодействовать с Россией, в том числе по политическим мотивам».

В конце мая Генпрокуратура заявила о связи Хахалевой с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, а в декабре 2025 года у родственников экс-судьи изъяли коттеджи под Туапсе — недвижимость попала под снос.