В Черном море концентрация химических веществ выросла в 10 раз, Азовское остается одним из самых загрязненных — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор рассказал о самых загрязненных водоемах страны — в антирейтинг вошли Азовское море и реки Ставропольского края. Также в Черном море за последние годы значительно вырос уровень химических веществ

1 июня Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году». В документе специалисты сообщили, какие водоемы страны являются самыми загрязненными.

В лидеры антирейтинга вошли Азовское море (Таганрогский залив) в Ростовской области — показатель микробиологического загрязнения составил 75,73%. Это значительно превышает средний уровень по стране.

Хуже ситуация только в Хабаровском крае (Охотское и Японское моря) — 98,15%, а также в Санкт-Петербурге (Финский залив — часть Балтийского моря) — 100%. В Роспотребнадзоре отметили, что в 11 из 14 субъектов России, имеющих выход к морю, зафиксировано превышение среднего показателя загрязнения.

Кроме того, в Черном море у берегов Краснодарского края вырос показатель химического загрязнения — до 12,59%. Для сравнения: в 2016 году он составлял 1,22%. Рост показателя связан с последствиями крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в декабре 2024 года.