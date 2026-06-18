В Черном море концентрация химических веществ выросла в 10 раз, Азовское остается одним из самых загрязненных — Роспотребнадзор
Роспотребнадзор рассказал о самых загрязненных водоемах страны — в антирейтинг вошли Азовское море и реки Ставропольского края. Также в Черном море за последние годы значительно вырос уровень химических веществ
1 июня Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году». В документе специалисты сообщили, какие водоемы страны являются самыми загрязненными.
В лидеры антирейтинга вошли Азовское море (Таганрогский залив) в Ростовской области — показатель микробиологического загрязнения составил 75,73%. Это значительно превышает средний уровень по стране.
Хуже ситуация только в Хабаровском крае (Охотское и Японское моря) — 98,15%, а также в Санкт-Петербурге (Финский залив — часть Балтийского моря) — 100%. В Роспотребнадзоре отметили, что в 11 из 14 субъектов России, имеющих выход к морю, зафиксировано превышение среднего показателя загрязнения.
Кроме того, в Черном море у берегов Краснодарского края вырос показатель химического загрязнения — до 12,59%. Для сравнения: в 2016 году он составлял 1,22%. Рост показателя связан с последствиями крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в декабре 2024 года.
Также Роспотребнадзор исследовал реки, используемые для водоснабжения и рекреационных целей. По данным доклада, в водоемах Ставропольского края превышение среднего показателя микробиологического загрязнения составляет 43%. Выше показатель только в Нижегородской области — 44,26%.
В водоемах Чечни зафиксирован самый высокий уровень санитарно-химического загрязнения — 95,83%. В реках Ростовской области, используемых для водоснабжения, обнаружили возбудителей кишечных инфекций. Их также нашли в водоемах рекреационного назначения в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.
Кроме того, в реках Краснодарского края, Адыгеи и Ингушетии зафиксировано превышение показателя паразитологического загрязнения.
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