Алана Мамаева извинилась за пьяную выходку мужа
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала инцидент с ее мужем и нападающим «Зенита» Александром Кокориным в московском кафетерии
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Как сообщали Юга.ру, накануне утром футболисты устроили драку и избили двух чиновников Минпромторга в кафетерии Москвы.
Жена игрока «Краснодара» Алана Мамаева объяснила поведение мужа и его друга тем, что они были пьяны, и добавила, что ей стыдно за выходку супруга.
«А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», — цитирует Алану Мамаеву «Спорт-Экспресс».
После конфликта в кафетерии Москвы было возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что если причастность Мамаева и Кокорина к драке будет доказана, они навсегда потеряют место в национальной сборной.
Напомним, в конце сентября Алана Мамаева сообщила о том, что собирается разводиться с футболистом, но спустя три дня передумала.
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