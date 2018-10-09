Алана Мамаева извинилась за пьяную выходку мужа

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала инцидент с ее мужем и нападающим «Зенита» Александром Кокориным в московском кафетерии

Как сообщали Юга.ру, накануне утром футболисты устроили драку и избили двух чиновников Минпромторга в кафетерии Москвы.

Жена игрока «Краснодара» Алана Мамаева объяснила поведение мужа и его друга тем, что они были пьяны, и добавила, что ей стыдно за выходку супруга.

«А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», — цитирует Алану Мамаеву «Спорт-Экспресс».