Кубанская антимонопольная служба объяснила, почему на части заправок региона нет бензина

В Краснодарском УФАС объяснили исчезновение бензина на некоторых АЗС сбоями в логистике и высоким спросом

18 июня пресс-служба Краснодарского УФАС сообщила, что на заседании чиновники и крупные нефтяные компании обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов региона. По словам участников заседания, дефицита топлива на Кубани нет.



В УФАС заявили, что запасов бензина и дизеля достаточно как у независимых заправочных сетей, так и у крупных нефтяных компаний. Также в ведомстве отметили, что топливо поставляется для нужд кубанских сельхозпроизводителей в полном объеме.

Исчезновение бензина на отдельных АЗС края объяснили «проблемами с логистикой и ажиотажным спросом на топливо». Напомним, что ранее, 10 июня, власти Кубани признали перебои с топливом на 15 АЗС региона. Проблемы с отпуском бензина и дизеля зафиксировали в отдельных точках в Краснодаре, в Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах.