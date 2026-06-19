Кубанская антимонопольная служба объяснила, почему на части заправок региона нет бензина

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском УФАС объяснили исчезновение бензина на некоторых АЗС сбоями в логистике и высоким спросом

18 июня пресс-служба Краснодарского УФАС сообщила, что на заседании чиновники и крупные нефтяные компании обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов региона. По словам участников заседания, дефицита топлива на Кубани нет.

В УФАС заявили, что запасов бензина и дизеля достаточно как у независимых заправочных сетей, так и у крупных нефтяных компаний. Также в ведомстве отметили, что топливо поставляется для нужд кубанских сельхозпроизводителей в полном объеме.

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Исчезновение бензина на отдельных АЗС края объяснили «проблемами с логистикой и ажиотажным спросом на топливо».

Напомним, что ранее, 10 июня, власти Кубани признали перебои с топливом на 15 АЗС региона. Проблемы с отпуском бензина и дизеля зафиксировали в отдельных точках в Краснодаре, в Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

Как писали Юга.ру, в середине июня жители Ростовской области пожаловались на перебои с бензином и его подорожание.

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Кубанская антимонопольная служба объяснила, почему на части заправок региона нет бензина

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