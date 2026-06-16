Обогнал «Спартак» и «Динамо». ФК «Краснодар» больше всех заработал в сезоне Кубка России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольный клуб «Краснодар» заработал в Кубке России почти 235 млн рублей и занял первое место в рейтинге по объему выплат

15 июня телеграм-канал Кубка России по футболу сообщил, сколько призовых получили российские клубы по итогам сезона-2025/2026. В итоговые суммы также вошли выплаты за выполнение коммерческих и медийных обязательств.

Всего команды заработали более 1,6 млрд рублей. Лидером стал ФК «Краснодар» — клуб получил 234,5 млн рублей.

Напомним, сезон-2025/2026 для «быков» сложился противоречиво. Команда набрала 66 очков и заняла второе место в РПЛ, уступив чемпионство «Зениту». Кроме того, «Краснодар» проиграл суперфинал Кубка России московскому «Спартаку» в серии пенальти.

Чуть меньше заработал «Спартак» — 229,8 млн рублей. Далее в рейтинге расположились московское «Динамо» (127 млн рублей), «Зенит» (114,8 млн рублей) и ЦСКА (111,2 млн рублей).

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ФК «Сочи» занял 13-е место — клуб заработал за сезон 37,7 млн рублей.

Среди команд Пути регионов самые крупные выплаты получили тульский «Арсенал» (19,2 млн рублей), челнинский «КАМАЗ», нижнекамский «Нефтехимик» и московское «Торпедо» (по 11,2 млн рублей), а также «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской (7,2 млн рублей).

Как писали Юга.ру, 16 июня в парке «Краснодар» покажут трансляцию матча чемпионата мира по футболу — между Францией и Сенегалом.

Деньги Краснодар Кубок России Рейтинги Спорт ФК «Динамо» ФК «Краснодар» ФК «Сочи» ФК «Спартак» ФК ЦСКА Футбол

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