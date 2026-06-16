Обогнал «Спартак» и «Динамо». ФК «Краснодар» больше всех заработал в сезоне Кубка России

Футбольный клуб «Краснодар» заработал в Кубке России почти 235 млн рублей и занял первое место в рейтинге по объему выплат

15 июня телеграм-канал Кубка России по футболу сообщил, сколько призовых получили российские клубы по итогам сезона-2025/2026. В итоговые суммы также вошли выплаты за выполнение коммерческих и медийных обязательств.

Всего команды заработали более 1,6 млрд рублей. Лидером стал ФК «Краснодар» — клуб получил 234,5 млн рублей.

Напомним, сезон-2025/2026 для «быков» сложился противоречиво. Команда набрала 66 очков и заняла второе место в РПЛ, уступив чемпионство «Зениту». Кроме того, «Краснодар» проиграл суперфинал Кубка России московскому «Спартаку» в серии пенальти.

Чуть меньше заработал «Спартак» — 229,8 млн рублей. Далее в рейтинге расположились московское «Динамо» (127 млн рублей), «Зенит» (114,8 млн рублей) и ЦСКА (111,2 млн рублей).