Роспотребнадзор разрешил открыть 58 пляжей в Анапе. Еще 10 проходят экспертизу

19 июня пресс-служба правительства России сообщила , что Роспотребнадзор разрешил открыть 58 пляжей Анапы. Еще 10 территорий проходят экспертизу. Власти заявили, что за последнюю неделю новых выбросов мазута на побережье Черного моря не зафиксировано. По их словам, космические снимки также подтверждают отсутствие новых пятен в районе первоначальной аварии, произошедшей 15 декабря 2024 года.

За это время активисты очистили более 3600 км береговой линии (многие пострадавшие участки пришлось обрабатывать повторно).

С пляжей собрали и вывезли 185 300 тонн загрязненного песка и грунта. Замазученную массу «обезвредили» или перевели в категорию вторичных продуктов для утилизации.



По данным пресс-службы правительства, сейчас в ликвидации последствий ЧС на побережье задействованы 776 человек и 188 единиц техники. Анапские пляжи продолжают отсыпать новым песком.

Напомним, что территории, пострадавшие после ЧС в Керченском проливе, начали восстанавливать с помощью нового песка в феврале 2026 года. Однако экологи и волонтеры считают, что отсыпка берега создает иллюзию чистоты, скрывая остатки старого мазута. В качестве песка сомневаются и жители Анапы. Они заявляют, что грунт не похож на природный ни по цвету, ни по структуре. Также в конце мая эксперты отметили, что при контакте с водой новый песок превращается в вязкую смесь, похожую на глину.