В Ростовской области цена 95-го бензина перевалила за 100 рублей

Жители региона жалуются на пустые заправки — топлива нет, а то, что есть, продают втридорога

17 июня портал 161.RU сообщил, что на небольших заправках Ростовской области цена за литр бензина АИ-95 перевалила за 100 рублей. В Неклиновском районе на АЗС сети «НефтеГазТ» литр стоит уже 109,9 рубля. В Таганроге стоимость 95-го бензина на большинстве заправок достигла 96–100 рублей.

По данным Росстата за начало июня, средняя стоимость литра бензина в Ростовской области составляла 69,19 рубля, АИ-98 стоил 93,93 рубля. Однако на отдельных АЗС цена за литр уже приближалась к 100 рублям. С тех пор разрыв между крупными сетевыми и мелкими частными заправками только вырос.

Жители Ростовской области массово жалуются на перебои с бензином и его подорожание — в комментариях под постами губернатора Юрия Слюсаря. Из Волгодонска сообщают, что на половине заправок топливо отсутствует, а на оставшихся 95-й цена начинается от 85 рублей. Кроме того, на некоторых станциях введены ограничения — не более 15 литров на машину.

Власти Ростовской области заявили, что не вводили в регионе ограничений на продажу топлива, однако признали, что на заправках небольших организаций могут быть перебои «в связи с организацией закупочных процедур». При этом Минпромэнерго области подчеркнуло, что «не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц».