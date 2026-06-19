В Ростовской области цена 95-го бензина перевалила за 100 рублей
Жители региона жалуются на пустые заправки — топлива нет, а то, что есть, продают втридорога
17 июня портал 161.RU сообщил, что на небольших заправках Ростовской области цена за литр бензина АИ-95 перевалила за 100 рублей. В Неклиновском районе на АЗС сети «НефтеГазТ» литр стоит уже 109,9 рубля. В Таганроге стоимость 95-го бензина на большинстве заправок достигла 96–100 рублей.
По данным Росстата за начало июня, средняя стоимость литра бензина в Ростовской области составляла 69,19 рубля, АИ-98 стоил 93,93 рубля. Однако на отдельных АЗС цена за литр уже приближалась к 100 рублям. С тех пор разрыв между крупными сетевыми и мелкими частными заправками только вырос.
Жители Ростовской области массово жалуются на перебои с бензином и его подорожание — в комментариях под постами губернатора Юрия Слюсаря. Из Волгодонска сообщают, что на половине заправок топливо отсутствует, а на оставшихся 95-й цена начинается от 85 рублей. Кроме того, на некоторых станциях введены ограничения — не более 15 литров на машину.
Власти Ростовской области заявили, что не вводили в регионе ограничений на продажу топлива, однако признали, что на заправках небольших организаций могут быть перебои «в связи с организацией закупочных процедур». При этом Минпромэнерго области подчеркнуло, что «не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц».
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Напомним, что ситуация в Ростовской области — часть масштабного топливного кризиса на юге России. С апреля 2026 года в стране действуют ограничения на экспорт бензина, однако полностью сдержать подорожание они не смогли. Оперативный штаб Краснодарского края ранее заявлял, что автомобильное топливо в регионе «присутствует в полном объеме», однако вскоре после этого признал перебои на 15 АЗС, а Минэнерго сформировало отраслевой штаб для мониторинга ситуации.
Как писали Юга.ру, из-за дефицита бензина Россия начала импортировать топливо морским путем.