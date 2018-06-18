Где находится Исландия и как узнать результаты ЕГЭ по паспорту. «Яндекс» представил недельный топ-10 запросов краснодарцев

Аналитики поисковика «Яндекс» представили список тем и событий недели, которыми жители Краснодара интересовались с 11 по 17 июня

Наибольшее число запросов было связано с чемпионатом мира по футболу. В частности искали гимн мундиаля, в записи которого принял участие американский артист Уилл Смит, также краснодарцы хотели узнать, когда будет выступать сборная России.

На втором месте рейтинга — матч сборных России и Саудовской Аравии. Пользователи интересовались ставками и прогнозами на поединок, а также смотрели забитые голы, которых было пять.

Третье место заняла тема повышения пенсионного возраста в России — что такое социальная пенсия и каков график повышения пенсионного возраста. Пятерку замкнули премьера мультфильма «Суперсемейка 2» и смерть кинорежиссера Станислава Говорухина.