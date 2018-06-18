Где находится Исландия и как узнать результаты ЕГЭ по паспорту. «Яндекс» представил недельный топ-10 запросов краснодарцев
Аналитики поисковика «Яндекс» представили список тем и событий недели, которыми жители Краснодара интересовались с 11 по 17 июня
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Наибольшее число запросов было связано с чемпионатом мира по футболу. В частности искали гимн мундиаля, в записи которого принял участие американский артист Уилл Смит, также краснодарцы хотели узнать, когда будет выступать сборная России.
На втором месте рейтинга — матч сборных России и Саудовской Аравии. Пользователи интересовались ставками и прогнозами на поединок, а также смотрели забитые голы, которых было пять.
Третье место заняла тема повышения пенсионного возраста в России — что такое социальная пенсия и каков график повышения пенсионного возраста. Пятерку замкнули премьера мультфильма «Суперсемейка 2» и смерть кинорежиссера Станислава Говорухина.
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Следом идут матчи ЧМ Португалия — Испания, а также Аргентина — Исландия. Причем поисковик часто просили показать, где Исландия находится на карте.
На восьмом месте результаты ЕГЭ — например, как их узнать по паспортным данным и каковы итоги госэкзамена по русскому языку.
Краснодарцы также хотели послушать песню Семена Слепакова про сборную России, а также интересовались, что ответил артисту глава Чечни Рамзан Кадыров, который упоминается в тексте песни.
На последнем месте десятки вновь оказалась футбольная тема: пользователи «Яндекса» искали информацию про игроков и главного тренера сборной России.
Чтобы составить рейтинг, специалисты «Яндекса» проанализировали изменения поисковых интересов жителей региона за неделю и выделили в топ темы (за исключением телесериалов и шоу), интерес к которым резко вырос по сравнению с предыдущей неделей, объяснили в пресс-службе поисковика.
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Как сообщали Юга.ру, ранее «Яндекс» представил результаты анализа запросов, связанных с приготовлением пищи, выяснил, что снится жителям разных регионов России, представил подборки популярных запросов о космосе, а также о кошках и собаках.
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