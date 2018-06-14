Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в первом матче ЧМ-2018
В матче открытия чемпионата мира по футболу-2018 сборная России одержала уверенную победу над командой Саудовской Аравии в матче группового этапа турнира
Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.
Открыл счет на 12-й минуте полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, Денис Чернышев, вышедший на замену Алана Дзагоева, оформил дубль (43-я и 90-я минуты), также голами отметились Артем Дзюба (71-я минута) и Александр Головин (90+).
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Помимо сборной Саудовской Аравии на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют с национальными командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Матч @fifaworldcup_ru завершен!!!— Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018
Сборная России побеждает Саудовскую Аравию 5:0!!!
С победой, друзья!!! Ваша поддержка - это космос!!!#Вместемыкоманда pic.twitter.com/sNqaQfAuw1
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