Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в первом матче ЧМ-2018

В матче открытия чемпионата мира по футболу-2018 сборная России одержала уверенную победу над командой Саудовской Аравии в матче группового этапа турнира

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.

Открыл счет на 12-й минуте полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, Денис Чернышев, вышедший на замену Алана Дзагоева, оформил дубль (43-я и 90-я минуты), также голами отметились Артем Дзюба (71-я минута) и Александр Головин (90+).

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Помимо сборной Саудовской Аравии на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют с национальными командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).