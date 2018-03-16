«Яндекс» рассказал о самых популярных запросах про кошек и собак

Аналитики «Яндекса» изучили, что пользователи поисковика спрашивают про кошек и собак и как изменился интерес к этим животным с 2010 года

Каждый месяц поступает около 14 млн запросов про кошек и более 11 млн — про собак.

Почти четверть запросов связана с питанием и здоровьем питомцев, примерно настолько же часто люди спрашивают о мультфильмах, книгах и других произведениях, в названиях которых есть кошки и собаки. Смешные видеоролики и картинки с этими животными ищут значительно реже, при этом кошки популярнее собак. В топ-10 популярных запросов о кошках попали следующие темы: 1. Произведения и персонажи

2. Здоровье и питание

3. Ролики и картинки

4. Порода

5. Взаимодействие с человеком («как посвятить день коту, чтобы ему понравилось», «что делать, если кот пометил телевизор»)

6. Приобретение

7. Эзотерика («к чему снится черный кот», «переселение сущностей из человека в кота»)

8. Рисунки и поделки

9. Вещи («как сделать для кота шапку из носка»)

10. Общие вопросы («чем мурлыкают кошки», «почему у кошек такие глаза»)

В десятку популярных запросов о собаках вошли темы:

1 Здоровье и питание

2. Произведения и персонажи

3. Приобретение

4. Порода

5. Взаимодействие с человеком («купили щенка, что дальше?», «почему собака не серьезная»)

6. Ролики и картинки

7. Вещи

8. Эзотерика («почему собака кидается на ведьму, когда та приходит к нам», «мужчина-Козерог-Собака какой он», «сонник приснился щенок писает»)

9. Общие вопросы («в какой стране собака лает "жаб-жаб"», «зачем царям маленькие собаки», «почему кинологи занимаются собаками, а не кино»)

10. Услуги

Аналитики выявили, что с 2010 года процент запросов про кошек от всех запросов вырос почти в полтора раза, про собак — на 16%. Резкий рост числа запросов объясняется выходом мультфильмов, появлением игр и аналогичными событиями. «Если в 2010 году запросов со словом "кошка" было почти в два раза больше, чем со словом "кот", то сейчас коты встречаются в поисковых запросах на 20% чаще, чем кошки. Похоже, что раньше котов, кошек и котят чаще называли "кошками", а теперь, увидев их на улице, скорее скажут: "Смотрите, коты"», — отметили в пресс-службе «Яндекса».