«Яндекс» рассказал о самых популярных запросах про кошек и собак
Аналитики «Яндекса» изучили, что пользователи поисковика спрашивают про кошек и собак и как изменился интерес к этим животным с 2010 года
Каждый месяц поступает около 14 млн запросов про кошек и более 11 млн — про собак.
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Почти четверть запросов связана с питанием и здоровьем питомцев, примерно настолько же часто люди спрашивают о мультфильмах, книгах и других произведениях, в названиях которых есть кошки и собаки. Смешные видеоролики и картинки с этими животными ищут значительно реже, при этом кошки популярнее собак.
В топ-10 популярных запросов о кошках попали следующие темы:
1. Произведения и персонажи
2. Здоровье и питание
3. Ролики и картинки
4. Порода
5. Взаимодействие с человеком («как посвятить день коту, чтобы ему понравилось», «что делать, если кот пометил телевизор»)
6. Приобретение
7. Эзотерика («к чему снится черный кот», «переселение сущностей из человека в кота»)
8. Рисунки и поделки
9. Вещи («как сделать для кота шапку из носка»)
10. Общие вопросы («чем мурлыкают кошки», «почему у кошек такие глаза»)
В десятку популярных запросов о собаках вошли темы:
1 Здоровье и питание
2. Произведения и персонажи
3. Приобретение
4. Порода
5. Взаимодействие с человеком («купили щенка, что дальше?», «почему собака не серьезная»)
6. Ролики и картинки
7. Вещи
8. Эзотерика («почему собака кидается на ведьму, когда та приходит к нам», «мужчина-Козерог-Собака какой он», «сонник приснился щенок писает»)
9. Общие вопросы («в какой стране собака лает "жаб-жаб"», «зачем царям маленькие собаки», «почему кинологи занимаются собаками, а не кино»)
10. Услуги
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Аналитики выявили, что с 2010 года процент запросов про кошек от всех запросов вырос почти в полтора раза, про собак — на 16%. Резкий рост числа запросов объясняется выходом мультфильмов, появлением игр и аналогичными событиями.
«Если в 2010 году запросов со словом "кошка" было почти в два раза больше, чем со словом "кот", то сейчас коты встречаются в поисковых запросах на 20% чаще, чем кошки. Похоже, что раньше котов, кошек и котят чаще называли "кошками", а теперь, увидев их на улице, скорее скажут: "Смотрите, коты"», — отметили в пресс-службе «Яндекса».
Как сообщали Юга.ру, ранее «Яндекс» проанализировал статистику запросов, связанных с приготовлением пищи, которая показала, что чаще всего россияне ищут рецепты блюд из курицы и картошки.
Аналитики также выясняли, что снится россиянам. Так, жители Чечни чаще других видят во сне Путина, а кубанцы — раков.
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