Иван Ургант запустил флешмоб #усынадежды в поддержку главного тренера сборной России
Ведущий телешоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант запустил всероссийский флешмоб «Усы надежды», посвященный главному тренеру футбольной сборной России Станиславу Черчесову
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Ургант призвал зрителей отращивать усы, выкладывать фотографии в инстаграм и ставить хэштег #усынадежды.
«Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика», — говорится в публикации в инстаграме «Вечернего Урганта».
К нашей масштабной акции поддержки сборной России по футболу и тренера Станислава Черчесова #усынадежды присоединились юные патриоты ⚽ Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. Самые интересные снимки попадут в эфир нашей программы! #взглядснизу #сборнаяРоссии #чм2018 #футбол #усы #черчесов #worldcup2018 #чемпионатмира #вечернийургант #urgantshow #носиусы
Сообщается, что к акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Менее чем за сутки в инстаграме появилось более 800 публикаций с хэштегом #усынадежды.
Напомним, накануне сборная России сыграла вничью с национальной командой Турции в последнем матче перед чемпионатом мира.
Как сообщали Юга.ру, мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах мира.
На групповом этапе команда Станислава Черчесова 14 июня сыграет с Саудовской Аравией на «Лужниках», 19 июня встретится со сборной Египта на арене «Санкт-Петербург» и 25 июня проведет матч против команды Уругвая в Самаре.
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