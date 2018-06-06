Иван Ургант запустил флешмоб #усынадежды в поддержку главного тренера сборной России

«Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика», — говорится в публикации в инстаграме «Вечернего Урганта».

Ургант призвал зрителей отращивать усы, выкладывать фотографии в инстаграм и ставить хэштег #усынадежды.

Сообщается, что к акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Менее чем за сутки в инстаграме появилось более 800 публикаций с хэштегом #усынадежды .

Напомним, накануне сборная России сыграла вничью с национальной командой Турции в последнем матче перед чемпионатом мира.

Как сообщали Юга.ру, мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах мира.

На групповом этапе команда Станислава Черчесова 14 июня сыграет с Саудовской Аравией на «Лужниках», 19 июня встретится со сборной Египта на арене «Санкт-Петербург» и 25 июня проведет матч против команды Уругвая в Самаре.