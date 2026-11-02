В Краснодаре 3 ноября снова зазвучат сирены. Это проверка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре планово проверят системы оповещения

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что во вторник, 3 ноября, в городе проведут плановую проверку готовности системы оповещения населения. Звуковые сигналы включат в 11:00

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. 

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В администрации отметили, что во время проверки на устройства также могут поступать реальные сигналы о ЧС. В связи с этим краснодарцам рекомендуют внимательно читать поступающие SMS, уведомления в мобильном приложении «МЧС России» и вслушиваться в тексты сообщений, транслируемых через сиренно-речевые установки.

Напомним, что ранее в Краснодаре и крае работу сирен проверяли 9 октября.

Как писали Юга.ру, 2 ноября хакеры взломали приложение МЧС. Пользователи получили фейковые сообщения о тревоге.

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