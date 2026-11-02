В Краснодаре 3 ноября снова зазвучат сирены. Это проверка
В Краснодаре планово проверят системы оповещения
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что во вторник, 3 ноября, в городе проведут плановую проверку готовности системы оповещения населения. Звуковые сигналы включат в 11:00.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
В администрации отметили, что во время проверки на устройства также могут поступать реальные сигналы о ЧС. В связи с этим краснодарцам рекомендуют внимательно читать поступающие SMS, уведомления в мобильном приложении «МЧС России» и вслушиваться в тексты сообщений, транслируемых через сиренно-речевые установки.
Напомним, что ранее в Краснодаре и крае работу сирен проверяли 9 октября.
Как писали Юга.ру, 2 ноября хакеры взломали приложение МЧС. Пользователи получили фейковые сообщения о тревоге.