Объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по футболу — 2018

В воскресенье, 3 июня стал известен состав команды, которая будет представлять Россию на домашнем чемпионате мира по футболу



Полный состав публикует сегодня сайт Российского футбольного союза. Всего в команду вошли 23 футболиста — это на пять человек меньше, чем приглашалось на сборы в Новогорске и в Австрию и на 12 меньше, чем было в указано в расширенной заявке по регламенту ФИФА.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург). Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва). Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания). Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»).

Вызов на турнир не получили вратарь Сослан Джанаев («Рубин» Казань), защитник Константин Рауш («Динамо» Москва), полузащитники Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция) и Александр Ташаев («Динамо» Москва), нападающий Федор Чалов (ЦСКА Москва). Перед Чемпионатом мира команда под руководством Станислава Черчесова проведет 5 июня в Москве матч с Турцией.