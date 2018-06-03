Объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по футболу — 2018

Вся Россия, В мире

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В воскресенье, 3 июня стал известен состав команды, которая будет представлять Россию на домашнем чемпионате мира по футболу


Полный состав публикует сегодня сайт Российского футбольного союза. Всего в команду вошли 23 футболиста — это на пять человек меньше, чем приглашалось на сборы в Новогорске и в Австрию и на 12 меньше, чем было в указано в расширенной заявке по регламенту ФИФА.

Как они будут выглядеть:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»).

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Вызов на турнир не получили вратарь Сослан Джанаев («Рубин» Казань), защитник Константин Рауш («Динамо» Москва), полузащитники Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция) и Александр Ташаев («Динамо» Москва), нападающий Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Перед Чемпионатом мира команда под руководством Станислава Черчесова проведет 5 июня в Москве матч с Турцией.

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Сочи.

Сборная России Станислав Черчесов Федор Смолов ФИФА ФК «Ахмат» ФК «Зенит» ФК «Краснодар» ФК «Локомотив» ФК «Спартак» ФК ЦСКА Футбол

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