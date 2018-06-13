Слепаков спел песню о том, что Кадыров должен возглавить сборную РФ по футболу. Кадыров пригласил его в Грозный
Семен Слепаков спел песню о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров должен стать тренером сборной России по футболу и что из этого может получиться
Видео с песней на канале Слепакова в YouTube появилось 11 июня. В тексте говорится, что несмотря на то, что Россия подготовилась к чемпионату мира, тренера сборной нужно поменять — вместо Станислава Черчесова надо назначить Рамзана Кадырова.
Глава Чечни на своей странице «ВКонтакте» ответил Слепакову.
«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», — пишет Кадыров.
Он позвал Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню.
На момент публикации новости у ролика Слепакова было более 3,5 млн просмотров.
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