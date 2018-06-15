Португалия и Испания сыграли вничью в матче ЧМ в Сочи

Футбольные сборные Португалии и Испании сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу

Встреча, прошедшая на сочинском стадионе «Фишт», закончилась со счетом 3:3. Кришитану Роналду отметился хет-триком — он открыл счет уже на 4-й минуте, реализовав пенальти, до перерыва оформил дубль на 44-й минуте, а во втором тайме сравнял счет с испанцами на 88-й минуте, забив со штрафного.

Первый гол за испанскую сборную на 24-й минуте забил Диего Коста, он же сравнял счет в начале второй половины встречи. На 58-й минуте Начо вывел Испанию вперед.

Матч посетили 43 тыс. 866 болельщиков — до аншлага не хватило 421 зрителя.

Во втором туре сборная Испании 20 июня встретится с Ираном в Казани, национальная команда Португалии в тот же день сыграет с Марокко в Москве.

ЧМ-2018, групповой этап. Португалия — Испания 3:3 (2:1, 1:2)

Голы: 1:0 — 4, пенальти Роналду, 1:1 — 24 Диего Коста, 2:1 — 44 Роналду, 2:2 –55 Диего Коста, 2:3 — 58 Начо, 3:3 — 88 Роналду.

Португалия — Руй Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бернарду Силва(Куарежма, 69), Моутинью, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Роналду.

Испания — Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 70), Сильва (Васкес, 86), Диего Коста (Аспас, 77), Иско.

Предупреждения: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).