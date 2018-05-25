Официальную песню ЧМ-2018 исполнили Уилл Смит, Эра Истрефи и Ники Джем

Представлена официальная песня чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России

Композицию Live It Up («Живи по полной»), автором которой стал американский диджей и продюсер Томас Уэсли Пентц, более известный как Diplo, исполнили американский певец Ники Джем, певец и актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи.

«Песня станет неотъемлемой частью большого футбольного праздника этим летом, поможет оживить атмосферу на стадионах в России и объединить болельщиков со всего мира. А счастливчики, которые попадут на финал, смогут услышать ее исполнение вживую», — отметили в Российском футбольном союзе.