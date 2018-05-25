Официальную песню ЧМ-2018 исполнили Уилл Смит, Эра Истрефи и Ники Джем
Представлена официальная песня чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России
Композицию Live It Up («Живи по полной»), автором которой стал американский диджей и продюсер Томас Уэсли Пентц, более известный как Diplo, исполнили американский певец Ники Джем, певец и актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи.
«Песня станет неотъемлемой частью большого футбольного праздника этим летом, поможет оживить атмосферу на стадионах в России и объединить болельщиков со всего мира. А счастливчики, которые попадут на финал, смогут услышать ее исполнение вживую», — отметили в Российском футбольном союзе.
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Дата выхода официального клипа на эту композицию — 7 июня.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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