Госдума будет собирать из регионов реакцию на повышение пенсионного возраста в течение месяца

Совет Думы разослал в регионы законопроект о повышении пенсионного возраста и будет ждать отзывов до 17 июля

Совет Государственной Думы решил направить в рассылку в регионы РФ пакет законопроектов по пенсионной реформе до 17 июля, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на источник в Госдуме.

Ранее спикер Вячеслав Володин отмечал, что Государственная Дума рассчитывает провести всестороннее обсуждение законопроекта до его рассмотрения в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту прописаны подробные доводы правительства РФ в пользу повышения планки выхода на пенсию. Сообщается, что среди них — старение населения, продолжительность жизни и устаревшая планка, которая была установлена в 1928 году.

Законопроект о повышении пенсионного возраста рассмотрели на заседании правительства 14 июня, писали Юга.ру. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к будущей реформе негативно.

18 июня на сайте change.org появилась петиция против повышения пенсионного возраста. Ранее Юга.ру сообщали, что в Кремле рассматривают возможность смягчения пенсионной реформы.