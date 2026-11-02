В Геленджике 2 ноября отдыхающие купаются в море. Какая температура воды?

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Жизнь на море — Геленджик Новороссийск Анапа» https://t.me/giznnamore/67692
    © Скриншот из телеграм-канала «Жизнь на море — Геленджик Новороссийск Анапа» https://t.me/giznnamore/67692

На пляжах Геленджика заметили отдыхающих. Температура воды все еще держится на отметке 20 °C

2 ноября в соцсетях опубликовали видео с отдыхающими на пляжах Геленджика. На кадрах видно, как люди массово загорают и плавают в Черном море.

Без осадков, но с туманами:

Для начала месяца температурные показатели на кубанских курортах остаются высокими. По данным Краснодарского гидрометцентра, на Черноморском побережье — в Сочи, Туапсе, Геленджике и Новороссийске —  море прогрелось до 20 °C.

Чуть прохладнее вода на Таманском полуострове — до 17 °C. Наиболее низкие значения в регионе зафиксированы на Азовском побережье: в Ейске и станице Должанской температура воды составляет 14 °C.

Как писали Юга.ру, в Сочи и Анапе не откроют зимние пляжи из-за угрозы атак беспилотников.

Азовское море Геленджик Ейский район Курорты и туризм отдых Пляжи Сочи Тамань Туапсинский район Черное море

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В Геленджике 2 ноября отдыхающие купаются в море. Какая температура воды?
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