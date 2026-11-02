В Геленджике 2 ноября отдыхающие купаются в море. Какая температура воды?

На пляжах Геленджика заметили отдыхающих. Температура воды все еще держится на отметке 20 °C

2 ноября в соцсетях опубликовали видео с отдыхающими на пляжах Геленджика. На кадрах видно, как люди массово загорают и плавают в Черном море.

Без осадков, но с туманами: Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале недели

Для начала месяца температурные показатели на кубанских курортах остаются высокими. По данным Краснодарского гидрометцентра, на Черноморском побережье — в Сочи, Туапсе, Геленджике и Новороссийске — море прогрелось до 20 °C.



Чуть прохладнее вода на Таманском полуострове — до 17 °C. Наиболее низкие значения в регионе зафиксированы на Азовском побережье: в Ейске и станице Должанской температура воды составляет 14 °C.