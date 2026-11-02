Еще одна скульптура невесты появится в Геленджике. Власти потратят на нее 216 миллионов рублей

14 октября на сайте госзакупок «Дирекция государственных закупок» Краснодарского края разместила информацию о контракте на благоустройство трассы в Геленджике. Речь идет об участке дороги от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона Тонкий Мыс.

Заказчиком выступает Минтранс Кубани. На работы из бюджета выделят 286,8 млн рублей. За эти деньги исполнитель должен будет благоустроить и озеленить территорию, установить дорожное освещение, систему автополива и другое оборудование.