Еще одна скульптура невесты появится в Геленджике. Власти потратят на нее 216 миллионов рублей

Краснодарский край

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  • © Скриншот документа с сайта госзакупок
    © Скриншот документа с сайта госзакупок

Возле аэропорта Геленджика установят скульптуру «Невестушка» высотой 13,5 метра

14 октября на сайте госзакупок «Дирекция государственных закупок» Краснодарского края разместила информацию о контракте на благоустройство трассы в Геленджике. Речь идет об участке дороги от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона Тонкий Мыс.

Заказчиком выступает Минтранс Кубани. На работы из бюджета выделят 286,8 млн рублей. За эти деньги исполнитель должен будет благоустроить и озеленить территорию, установить дорожное освещение, систему автополива и другое оборудование.

«Белый мыс» в Геленджике:

Кроме того, власти планируют установить большую скульптуру «Невестушка» на кольцевой развязке возле аэропорта, на улице Солнцедарской. Она будет изображать девушку с развевающимися волосами и юбкой. В одной руке невеста держит виноградную лозу, в другой — кувшин. Подол ее юбки напоминает морские волны и пену.

Согласно документации, арт-объект будет весить почти 10 тонн, а его высота составит 13,5 метра. Скульптуру выполнят из алюминиевого сплава и покрасят светлой краской, а постамент сделают из гранита. На объект потратят 216 млн рублей. 

  • © Скриншот документа с сайта госзакупок
    © Скриншот документа с сайта госзакупок

Завершить работы должны до 30 сентября 2027 года.

Отметим, что в Геленджике уже есть известная скульптура «Белая невеста». Она расположена на центральной набережной курорта.

Как писали Юга.ру, в сентябре на трассе возле Геленджика установили мобильное укрытие от БПЛА.

Благоустройство Геленджик Деньги Дороги Искусство

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Еще одна скульптура невесты появится в Геленджике. Власти потратят на нее 216 миллионов рублей

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