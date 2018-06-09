Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) представила видеоклип на официальную песню чемпионата мира

Об этом сообщается на сайте чемпионата мира. В клипе показаны памятные моменты прошлых мундиалей и болельщики стран-участниц грядущего мирового первенства. В съемках принял участие экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо.

Как сообщали Юга.ру, 25 мая был представлен трек Live It Up («Жить по полной»). В записи приняли участие американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Они исполнят песню перед началом финального матча чемпионата мира, который пройдет 15 июля в Москве стадионе «Лужники».

2 июня ФИФА представила официальную заставку, которая будет сопровождать телетрансляции матчей ЧМ-2018.

Мундиаль стартует 14 июня, матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.