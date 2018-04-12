«Яндекс» рассказал, что россияне чаще всего спрашивают о космосе
Ко Дню космонавтики «Яндекс» представил подборку популярных запросов про космос, планеты и астронавтов
Рейтинг составлялся по данным запросов пользователей из России, собранным с марта 2017 года. В топе запросов, содержащих слово «космос» или его производные, на первом месте оказался вопрос «в каком году Гагарин полетел в космос».
В десятку попали запросы о том, как нарисовать космос, какие космонавты сейчас находятся в космосе и какую работу они выполняют, что такое космос, на какой высоте он начинается и какая там температура. Также пользователи интересовались, какое животное Франция отправила в космос, что будет с человеком в космосе без скафандра, в чем состоит космическая роль растений и каким загадкам космоса нет объяснения. Кроме того, россияне искали фото Белки и Стрелки.
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Самый популярный вопрос про космонавтов — «фильм, в котором конец света, но космонавты всех спасают». Пользователи сети хотели знать, какая зарплата у космонавтов и как они ходят в туалет, а также сколько человек погибло в космосе.
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Специалисты поисковика представили графику с примерами популярных запросов, связанных с важными событиями в истории освоения космоса, вопросами про Юрия Гагарина, о каких планетах чаще спрашивают люди, а также рейтинг запросов, содержащих словосочетание «на какой планете», а также «самый» и «во вселенной».
В графике об интересах к полетам на Марс и Луну отражено отношение числа запросов с соответствующими словосочетаниями к среднему количеству таких запросов в сутки. Так, полетом на Луну больше всего интересовались в День космонавтики, 12 апреля. Пик интереса к полетам на Марс произошел 15 марта, когда президент РФ Владимир Путин анонсировал российскую миссию на эту планету в 2019 году.
Также «Яндекс» представил карту, на которой отражен индекс интереса к Международной космической станции в разных регионах России.
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