Слепаков принял приглашение Кадырова посетить Грозный

Семен Слепаков ответил на приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова посетить Грозный

Как сообщали Юга.ру, юмористический ролик с песней про то, почему Кадыров должен стать тренером сборной по футболу и что из этого может получиться, вышел на канале Слепакова 11 июня. За два дня видео набрало более 3,5 млн просмотров.

Кадырову песня понравилась. Он пригласил Слепакова в Грозный, чтобы написать новую композицию. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Слепаков должен извиниться перед Кадыровым и сборной России.