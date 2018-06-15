Слепаков принял приглашение Кадырова посетить Грозный
Семен Слепаков ответил на приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова посетить Грозный
Как сообщали Юга.ру, юмористический ролик с песней про то, почему Кадыров должен стать тренером сборной по футболу и что из этого может получиться, вышел на канале Слепакова 11 июня. За два дня видео набрало более 3,5 млн просмотров.
Кадырову песня понравилась. Он пригласил Слепакова в Грозный, чтобы написать новую композицию. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Слепаков должен извиниться перед Кадыровым и сборной России.
У себя в инстаграме Слепаков написал, что эта поездка станет для него интересным поэтическим опытом.
«Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко», — написал он.
Слепаков подчеркнул, что не является хейтером российской сборной по футболу и всегда искренне за нее болеет. Если бы ему было все равно, песни бы не получилось.
Интервью с политтехнологом Алексеем Ситниковым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.