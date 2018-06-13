Министр Чечни по нацполитике призвал Слепакова извиниться за песню про Кадырова

Чечня

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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал песню Семена Слепакова о том, что глава республики Рамзан Кадыров должен стать тренером сборной РФ по футболу

Умаров заявил, что Слепаков должен извиниться перед Кадыровым и сборной России.

«Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята ещё не начали. Какое настроение он создает?» — сказал министр.

По его мнению, это «делается это не в остроумной, жанровой форме, а нарочито и пошло, гадко, низкопробно».

Умаров призвал Слепакова и его коллег прекратить использовать имя Кадырова «в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах». Также он порекомендовал «не популяризировать себя за счет имени других людей». Также чиновник думает, что Слепаков «решил позабавить публику не очень достойным способом», сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, самому Кадырову песня понравилась. Он ответил Слепакову на своей странице «ВКонтакте» и позвал его в Грозный для написания новой песни.

Юмористический ролик с песней про то, почему Кадыров должен стать тренером сборной по футболу и что из этого может получиться, вышел на канале Слепакова 11 июня. За два дня видео набрало более 3,5 млн просмотров.

Рамзан Кадыров Футбол ЧМ-2018

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