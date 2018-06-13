Министр Чечни по нацполитике призвал Слепакова извиниться за песню про Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал песню Семена Слепакова о том, что глава республики Рамзан Кадыров должен стать тренером сборной РФ по футболу

Умаров заявил, что Слепаков должен извиниться перед Кадыровым и сборной России. «Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята ещё не начали. Какое настроение он создает?» — сказал министр. По его мнению, это «делается это не в остроумной, жанровой форме, а нарочито и пошло, гадко, низкопробно».

Умаров призвал Слепакова и его коллег прекратить использовать имя Кадырова «в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах». Также он порекомендовал «не популяризировать себя за счет имени других людей». Также чиновник думает, что Слепаков «решил позабавить публику не очень достойным способом», сообщает RT.