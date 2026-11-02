Кубанские спортсмены завоевали три золота на чемпионате мира по армрестлингу
Три золотые медали выиграли юноши из Тамани в составе сборной России. Чемпионат мира прошел в Нью-Дели
2 ноября спортсмены из Тамани, выступающие в составе сборной России, завоевали три золотые медали на чемпионате мира по армрестлингу. Два золота команде принес Ярослав Шахов, выступавший в весовой категории до 70 кг. Чемпионат проходит в Нью-Дели с 26 октября по 7 ноября.
Еще одно золото команде добыл Амин Нигматуллин — он оказался сильнейшим в весе до 50 кг. Кирилл Гудимов занял седьмое и девятое места в своей весовой категории.
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«Очень рады, что смогли победить! Ребята в восторге. Для одной команды, особенно для станицы, в которой проживает всего 12 тысяч жителей, это огромное достижение. Из нашего края на турнир отобралось около 40 спортсменов, пройдя путь от первенства района, края, ЮФО до России. И только шесть спортсменов допустили до чемпионата мира, три из Тамани — и три медали», — прокомментировал Юга.ру тренер таманских парней Олег Рева.
Сборная России пока удерживает первое место в общекомандном зачете. Всего в чемпионате мира участвуют 1637 армрестлеров из 65 стран.
Как писали Юга.ру, в конце октбря краснодарская гимнастка Людмила Рощина завоевала серебро чемпионата мира.