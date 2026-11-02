Кубанские спортсмены завоевали три золота на чемпионате мира по армрестлингу

Три золотые медали выиграли юноши из Тамани в составе сборной России. Чемпионат мира прошел в Нью-Дели

2 ноября спортсмены из Тамани, выступающие в составе сборной России, завоевали три золотые медали на чемпионате мира по армрестлингу. Два золота команде принес Ярослав Шахов, выступавший в весовой категории до 70 кг. Чемпионат проходит в Нью-Дели с 26 октября по 7 ноября.

Еще одно золото команде добыл Амин Нигматуллин — он оказался сильнейшим в весе до 50 кг. Кирилл Гудимов занял седьмое и девятое места в своей весовой категории.