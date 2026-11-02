Кубанские спортсмены завоевали три золота на чемпионате мира по армрестлингу

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • © Фото Олега Ревы
    © Фото Олега Ревы

Три золотые медали выиграли юноши из Тамани в составе сборной России. Чемпионат мира прошел в Нью-Дели

2 ноября спортсмены из Тамани, выступающие в составе сборной России, завоевали три золотые медали на чемпионате мира по армрестлингу. Два золота команде принес Ярослав Шахов, выступавший в весовой категории до 70 кг. Чемпионат проходит в Нью-Дели с 26 октября по 7 ноября.

Еще одно золото команде добыл Амин Нигматуллин — он оказался сильнейшим в весе до 50 кг. Кирилл Гудимов занял седьмое и девятое места в своей весовой категории.

Читайте также:

«Очень рады, что смогли победить! Ребята в восторге. Для одной команды, особенно для станицы, в которой проживает всего 12 тысяч жителей, это огромное достижение. Из нашего края на турнир отобралось около 40 спортсменов, пройдя путь от первенства района, края, ЮФО до России. И только шесть спортсменов допустили до чемпионата мира, три из Тамани — и три медали», — прокомментировал Юга.ру тренер таманских парней Олег Рева. 

Сборная России пока удерживает первое место в общекомандном зачете. Всего в чемпионате мира участвуют 1637 армрестлеров из 65 стран.

Как писали Юга.ру, в конце октбря краснодарская гимнастка Людмила Рощина завоевала серебро чемпионата мира.

Спорт Тамань

Новости

В Краснодаре 3 ноября снова зазвучат сирены. Это проверка
«Нас не услышали власти». Суд встал на сторону мэрии Краснодара в споре о храме на набережной ЮМР
В Геленджике 2 ноября отдыхающие купаются в море. Какая температура воды?
Кубанские спортсмены завоевали три золота на чемпионате мира по армрестлингу
Кубань заняла 68-е место в рейтинге доступности ипотеки. Платеж забирает половину доходов семьи
Еще одна скульптура невесты появится в Геленджике. Власти потратят на нее 216 миллионов рублей

Лента новостей

Хэллоуин после отбоя
31 октября, 08:00
Хэллоуин после отбоя
Как советские дети пугали друг друга задолго до тыкв
Мусор некуда везти
29 октября, 17:45
Мусор некуда везти
Почему Краснодарскому краю грозит ЧС из-за переполненных полигонов
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
29 октября, 14:38
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Как прошел курортный сезон в Краснодарском крае

Реклама на сайте