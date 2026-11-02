Кубань заняла 68-е место в рейтинге доступности ипотеки. Платеж забирает половину доходов семьи
На Кубани средний ежемесячный платеж по ипотеке — 72,1 тыс. рублей. Это почти половина заработка семьи
2 ноября «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по ипотечным платежам.
В исследовании основным показателем выступает отношение среднего ежемесячного ипотечного платежа к средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов, соответствующие августу 2026 года.
Краснодарский край занял 68-е место в списке. Средний ежемесячный ипотечный платеж на Кубани составляет 72,1 тыс. рублей при среднем размере кредита 4,6 млн рублей. На выплату у семьи из двух работающих уходит 49,6% совокупной чистой зарплаты.
Только половина семей на Кубани могут позволить себе снять «двушку»:
Ростовская область заняла 74-е место в рейтинге: средний размер ипотеки в регионе составляет 4,4 млн рублей, ежемесячный платеж — 68,8 тыс. рублей (52,1% от зарплаты). Ставропольский край — 75-е место (54% от зарплаты), Адыгея — 79-е место (79,3%).
Самой доступной ипотека оказалась в Чукотском автономном округе — там на платежи уходит 20,1% семейного дохода. Далее идут Ингушетия (22,9%) и Магаданская область (23%). Замыкает рейтинг Дагестан, где на ипотеку приходится 90% заработка.
Аналитики отметили, что в целом по стране среднее соотношение платежа и зарплаты за год снизилось с 49% до 38%.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае семье нужно 8 лет, чтобы накопить на квартиру.