Кубань заняла 68-е место в рейтинге доступности ипотеки. Платеж забирает половину доходов семьи

На Кубани средний ежемесячный платеж по ипотеке — 72,1 тыс. рублей. Это почти половина заработка семьи

2 ноября «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по ипотечным платежам.

В исследовании основным показателем выступает отношение среднего ежемесячного ипотечного платежа к средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов, соответствующие августу 2026 года.

Краснодарский край занял 68-е место в списке. Средний ежемесячный ипотечный платеж на Кубани составляет 72,1 тыс. рублей при среднем размере кредита 4,6 млн рублей. На выплату у семьи из двух работающих уходит 49,6% совокупной чистой зарплаты.