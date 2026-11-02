Кубань заняла 68-е место в рейтинге доступности ипотеки. Платеж забирает половину доходов семьи

Адыгея, Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

На Кубани средний ежемесячный платеж по ипотеке — 72,1 тыс. рублей. Это почти половина заработка семьи

2 ноября «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по ипотечным платежам. 

В исследовании основным показателем выступает отношение среднего ежемесячного ипотечного платежа к средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов, соответствующие августу 2026 года.

Краснодарский край занял 68-е место в списке. Средний ежемесячный ипотечный платеж на Кубани составляет 72,1 тыс. рублей при среднем размере кредита 4,6 млн рублей. На выплату у семьи из двух работающих уходит 49,6% совокупной чистой зарплаты. 

Только половина семей на Кубани могут позволить себе снять «двушку»:

Ростовская область заняла 74-е место в рейтинге: средний размер ипотеки в регионе составляет 4,4 млн рублей, ежемесячный платеж — 68,8 тыс. рублей (52,1% от зарплаты). Ставропольский край — 75-е место (54% от зарплаты), Адыгея — 79-е место (79,3%). 

Самой доступной ипотека оказалась в Чукотском автономном округе — там на платежи уходит 20,1% семейного дохода. Далее идут Ингушетия (22,9%) и Магаданская область (23%). Замыкает рейтинг Дагестан, где на ипотеку приходится 90% заработка. 

Аналитики отметили, что в целом по стране среднее соотношение платежа и зарплаты за год снизилось с 49% до 38%.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае семье нужно 8 лет, чтобы накопить на квартиру.

Адыгея Дагестан Деньги Жилье Ипотека Краснодар Недвижимость Рейтинги Ростовская область Семья Ставрополь Ставрополье Статистика

Новости

В Краснодаре 3 ноября снова зазвучат сирены. Это проверка
«Нас не услышали власти». Суд встал на сторону мэрии Краснодара в споре о храме на набережной ЮМР
В Геленджике 2 ноября отдыхающие купаются в море. Какая температура воды?
Кубанские спортсмены завоевали три золота на чемпионате мира по армрестлингу
Кубань заняла 68-е место в рейтинге доступности ипотеки. Платеж забирает половину доходов семьи
Еще одна скульптура невесты появится в Геленджике. Власти потратят на нее 216 миллионов рублей

Лента новостей

Хэллоуин после отбоя
31 октября, 08:00
Хэллоуин после отбоя
Как советские дети пугали друг друга задолго до тыкв
Мусор некуда везти
29 октября, 17:45
Мусор некуда везти
Почему Краснодарскому краю грозит ЧС из-за переполненных полигонов
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
29 октября, 14:38
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Как прошел курортный сезон в Краснодарском крае

Реклама на сайте