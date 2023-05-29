Отель под тысячами звезд. Создатель «Кукарты» рассказал о любимых местах для путешествий в Краснодарском крае и Адыгее

Евгений Маханько — владелец тревел-пабликов и сайта о путешествиях «Кукарта». В его походном архиве — самые непопсовые и фотогеничные маршруты, а по следам собранных им гидов многие южане протестировали и «распробовали» локальные вылазки в горы и на побережье Краснодарского края и в Адыгею. Подробнее о проекте «Кукарта» Юга.ру рассказывали здесь.

Перед очередным большим путешествием — уже седьмым по счету этой весной — Юга.ру поймали Евгения, чтобы узнать его личные лайфхаки: куда поехать на выходные из Краснодара, как сэкономить на отеле, что обязательно надо положить в походный рюкзак и не только.

Ситуация: вы живете в Краснодаре и у вас есть два выходных дня. Куда поехать?

— В первую очередь рекомендую обратить внимание на горную Адыгею и Мезмай. Или на Геленджик, Новороссийск, Анапу.

В Адыгее в районе поселка Каменномостского начинается очень плотная концентрация туристических мест. Это направление, как конструктор — всегда можно что-то собрать. Например, подняться на гору Монах в Хамышках, по пути заехать на длинный подвесной мост над рекой Белой, посетить смотровую на Гранитном каньоне, подняться к горным качелям, попутно захватив еще одну-две смотровые, а проводить день, наслаждаясь красотами лугов Лагонаки со скалы Утюг.

На горе Монах © Фото Евгения Маханько

Мезмай — это вообще шикарное направление. Там есть знаменитая Орлиная полка, несколько маршрутов к водопадам Алибастровой балки, Чинарскому (Школьному) и Университетскому (близ хутора Русский) с крутыми смотровыми и очень симпатичный лес (в прошлом Самшитовая роща, которая погибла). Переночевав в Мезмае, можно отправится в Гуамку — зайти в ущелье или подняться на смотровые рядом с ним.

Мезмай © Фото Евгения Маханько

Мезмай © Фото Евгения Маханько

Мезмай © Фото Евгения Маханько

Обойти все за один день — задачка со звездочкой, так что если не привыкли к такой нагрузке, лучше иметь хотя бы пару дней, чтобы переночевать и отдохнуть. Даже в таких уединенных местах, как Хамышки, на популярных агрегаторах вроде МТС Travel можно найти гостиницу на свой вкус — от эко-коттеджа до большого отеля. Утро в таких местах по-настоящему доброе и перезагружает — шум реки, лес, тишина.

В окрестностях Геленджика можно съездить в Голубую бездну (в Джанхоте) — там красиво в любое время года, а недавно из Кабардинки в Голубую Бухту проложили 17-километровый веломаршрут «ВелоSea» — тоже очень живописный, с хорошими смотровыми и лестницей из 287 ступеней к морю. Еще можно подняться на канатке или пешком на гору Маркотх.

Вид со смотровой «Одинокая скамейка» на веломаршруте «ВелоSea» © Фото Евгения Маханько

В Анапе и ее окрестностях сосчитайте лестницы к морю, они есть и прямо на городской набережной, и в Супсехе (всем известные 400 и 800 ступеней, там же и Ласточкины гнезда), посмотрите на кипарисовое озеро в Сукко, сходите на пляж в Благовещенской или отправляйтесь в Утриш.

Лестница «400 ступеней к морю» в Супсехе © Фото Евгения Маханько

Пляж в станице Благовещенской © Фото Евгения Маханько

Крутые берега: Четырех лестницы на Черноморском побережье Краснодарского края

В Новороссийске здорово даже просто погулять по набережной — она довольно длинная, особенно если ходить пешком. Еще можно съездить на Суджукскую косу или в сторону Мысхако и подняться на гору Колдун. И, самое очевидное направление, — Абрау-Дюрсо, там красиво, можно проехаться к морю.

Суджукская коса в Новороссийске © Фото Евгения Маханько

Новороссийск © Фото Евгения Маханько

Абрау-Дюрсо © Фото Евгения Маханько

Есть несколько интересных локаций совсем рядом с Краснодаром, например: Каверзинские водопады недалеко от Горячего Ключа — маршрут очень живописный;

Планческие скалы (село Смоленское, Северский район) — простой походик рядом с городом и весьма симпатичной природой;

Волчьи ворота в поселке Чибий Северского района.

Итак, мы определились с локацией. Если это поездка с ночевкой, то как вы обычно выбираете отели?

— Выбор жилья — это отдельная наука. Очень сильно зависит от вводных. Например, приезжая с детьми, я стараюсь учитывать наличие детских площадок и окружение в пешей доступности. Если сам — мне важно, куда я смогу добраться пешком. А вот вид из окна важен всегда, как и стоимость. Сейчас симпатичные отели и гостиницы в эко-стиле активно появляются в Адыгее. Я обычно останавливался в Хамышках, в районе Лагонаки, в Каменномостском и в Никеле.

Помню времена, когда мы просто искали отель визуально. Сейчас, конечно, все иначе: анализирую цены и нужные мне характеристики, а перед поездкой слежу за всякими «плюшками» на сервисах бронирования. Например, у МТС Travel есть кешбэк до 10% за бронирование любого отеля по России, даже если ты не абонент МТС. Еще один плюс — гарантия заселения. В полудиких местах, в которых я бываю, это очень важно: при форс-мажоре на стороне гостиницы МТС предлагает несколько вариантов отелей аналогичной категории или выше без доплат.

Какой отель вам запомнился больше всего?

— Одно из лучших воспоминаний: отдельно стоящий деревянный дом с окнами в пол, 20 соток земли, на которых больше никого. Одна часть участка упирается в небольшую речушку, к которой есть спуск, другая — в лес. Соседей практически нет, тишина, вид на горы. Баня и дровник, из которого можно брать столько, сколько нужно.

В этом случае многие характеристики стираются, не важны уже детские площадки, пешая доступность до чего-либо, тут хорошо всей семье, без всяких «но». Домик находится в горах Адыгеи, в Хамышках.



Вообще опыт был очень разный, от таких мест, куда больше никогда не вернешься, до тех, в которые хочется ездить постоянно. Стараюсь двигаться по второму варианту.

Природный парк Большой Тхач в Адыгее © Фото Евгения Маханько

Природный парк Большой Тхач в Адыгее © Фото Евгения Маханько

Природный парк Большой Тхач в Адыгее © Фото Евгения Маханько

А что насчет ночевки в палатке?

— Отель под тысячами звезд. В палатках временами ночую. Вот тоже одно из самых ярких воспоминаний прошлого года: в начале сентября мы с детьми поехали в кемпинг и взяли с собой 4-х местную палатку. Это был первый подобный опыт и он прошел очень круто — в стесненных условиях все становятся ближе друг к другу, радуешься мелочам. А вечерний костер (в мангале и в разрешенном месте), растянутые гирлянды-лампочки и шум теплого сентябрьского моря — такое запоминается навсегда.

Бывает и по-другому — когда лежишь в палатке, дождь льет уже полдня, а впереди еще несколько дней похода.

© Фото Евгения Маханько

© Фото Евгения Маханько

Как облегчить путешествие с ребенком?

— Мы достаточно активно ездили, пока у нас была одна маленькая дочка. В те времена достаточно было положить ее в эргорюкзак, зайти в лес, и магическим образом ребенок, который не любит спать, засыпал. Так мы ходили в окрестностях Мезмая, ездили в Лаго-Наки, Домбай и даже поднялись на Бадукские озера. Сейчас ситуация выглядит иначе — у нас две дочки, пешие походы пока даются с трудом.

Совсем недавно мы съездили в Богатырские пещеры. Маршрут максимально простой и скучный, но с детьми это было настоящим приключением. Я поочередно сходил с ними в пещеру, потом мы поднялись наверх горки, прошлись по лесу. Самое главное — очень понравилось детям.

© Фото Евгения Маханько

Давайте составим походный чек-лист вещей, которые всегда должны лежать в рюкзаке. Что нужно взять обязательно?

— На каждый выезд можно собрать свой чек-лист. Но обязательно нужно брать: мобильный телефон с загруженными картами и с приложением, где можно быстро найти жилье;

зарядку для телефона. Я всегда беру повербанк, даже если батарея на телефоне полная;

личные лекарства и какую-то свою еду, если, например, у вас диабет;

воду — минимум пол литра, а лучше литр, особенно летом;

перекус. В походы выходного дня я беру фрукты (бананы/яблоки), бутерброды или аналог, что-то сладкое, как альтернатива — орехи, сухофрукты. Хорошо идут фитнес-батончики;

перед походом и любой продолжительной вылазкой — дополнительный слой одежды — ветровку, так как обычно днем тепло, а к вечеру холодает. Такая же ситуация с движением, пока идешь — теплее. Чем суровее условия, тем внимательнее подойдите к этому вопросу;

дождевики — и для себя, и для рюкзака;

рекомендую взять мусорные пакеты: во-первых мусор надо всегда уносить с собой, во-вторых, в мусорные пакеты можно спрятать технику, документы, деньги и даже одежду, когда на рюкзак нет отдельного дождевика; Еще в моем загородном рюкзаке всегда есть: складной нож, налобный фонарь, горелка (сильно повышает комфорт) и небольшая «пенка» (такой мягкий и легкий коврик, не пропускающий влагу, который можно постелить в любом удобном месте).

© Фото Евгения Маханько

Как и на чем можно сэкономить в поездке?

— Один из главных принципов экономии, который вообще открывает путешествия с другой стороны, — это избегать больших потоков людей. В праздничные дни цены вырастают, зачастую кратно, поток людей тоже. Это касается и отелей, и каких-то развлечений. Получается, что за большую стоимость ты получаешь меньше удовольствия. Но мне работа позволяет подобрать удачные даты.