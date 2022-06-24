Лавандовые поля в Краснодарском крае и Крыму в 2022 году. Рассказываем, где их искать и сколько стоит прогулка

Конец июня — самый пик цветения лаванды, и Юга.ру вместе с фотогидом Настей Джамирзе собрали восемь проверенных локаций Кубани и Крыма для фотосессий в стиле Прованса и атмосферных пикников.

Настя вместе с супругом Батыром организуют фототуры White Picnic уже около пяти лет и не раз бывали в самых живописных уголках Краснодарского края и Кавказа. Когда начинается пик цветения, где искать ароматные сиреневые моря, и сколько стоит прогулка, читайте в нашем материале.

Когда цветет лаванда на Кубани и в Крыму?

В 20-х числах июня. Пик цветения и самые насыщенные оттенки фиолетового можно увидеть с конца июня до середины июля — потом лаванду срезают. В Крыму есть большие хозяйства, которые убирают постепенно, в течение недели, поэтому в 10-х числах июля там еще можно застать цветы.

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«Второй раз лаванда цветет в сентябре. Все зависит от лета: если оно было жарким и засушливым, второго шанса может и не быть», — подсказывает Настя.

В нашем гиде по лавандовым полям мы собрали 8 локаций — четыре из них находятся в Краснодарском крае, четыре — в Крыму. В каждую из них можно добраться на легковом автомобиле. А в конце материала вас ждет еще одно место с цветущей лавандой — съемка там запрещена, зато насладиться природой можно в отсутствие толп туристов.

Краснодарский край

«Дом ароматных трав» Maison Des Plantes Aromatiques

Семейная лавандовая ферма с французским очарованием недалеко от поселка Семигорского — ретроавтомобили, холеные коты, аккуратные домики и, конечно, поле всех оттенков фиолетового.

«Дом ароматных трав» © Фото Насти Джамирзе

На участке с видом на горы хозяева вот уже третий год выращивают различные виды лаванды, дамасскую розу, чабрец, мяту, а весной и летом для гостей часто устраивают гастрономические вечера с живой музыкой.

На память о поездке здесь можно купить сделанные вручную сувениры с лавандой — воду, мыло, сироп, саше, чай, варенье, мед.

Где находится?

Координаты: 44.900379, 37.596030.

Адрес: Краснодарский край, Новороссийск, 26-й км трассы А-290. Навигатор найдет место по названию Maison Des Plantes Aromatiques. Хозяйство находится прямо вдоль трассы, ориентир — голубой ретрофургон.

Сколько стоит?

Прогуляться по территории и сделать фото на телефон — 500 рублей за человека, дети до 14 лет бесплатно, время пребывания не ограничено. Если планируете фотосессию на любую технику, кроме телефона, полчаса съемки — 2 тыс. рублей за компанию из 3–4 человек, свыше 4 человек — двойной тариф. Весь июнь хозяева открывают ворота каждому гостю без предварительной записи ежедневно с 9:00 до 20:00.

«Долина Лефкадия»

На прилавках кубанских супермаркетов вы, скорее всего, не раз встречали сыр или вино, которые производят в «Лефкадии». Если вы уже давно собираетесь посетить винодельню, то в июне бонусом к прогулке по территории получите еще и лаванду.

Здесь целых две цветущие локации: поле, которое можно увидеть только на платной экскурсии по территории винодельни. Настя рекомендует второй вариант;

площадка перед входом в ресторан. Это место очень живописное: отсюда видно виноградники, в хорошую погоду просматриваются горы, а башня «Лефкадии» открывается с нового ракурса.

Лаванда © Фото Serhii_bobyk, freepik.com

Кроме лаванды, здесь есть бескрайние виноградники, винодельня с погребами, музей, Французский сад, Агора — рыночная площадь в греческом стиле, платановая и кипарисовая аллеи, черепаховый остров, мост Долголетия, озеро Гечепсин. А еще — ресторан и гастрономическая лавка с фермерскими продуктами: овечьими сырами, колбасами, медом из разнотравья и хлебом.

«Долина Лефкадия», по мнению Насти, — самое удобное место с лавандой для краснодарцев: здесь можно погулять по территории и полюбоваться красивым видом на виноградники, пообедать и отдохнуть в кафе, к тому же винодельня находится всего в паре часов езды от города.

«Здесь мы обычно сначала отправляемся на экскурсию по винодельне, дегустируем вино и сыр, после — осматриваем виноградники, и около двух часов остается на прогулку по территории, обед в ресторане и фотосессию», — рассказывает Настя.

Где находится? Координаты: 44.943188, 37.855308.

Адрес: Краснодарскйи край, Крымский район, село Молдаванское, улица Степная, 1Б.

Сколько стоит? Сделать снимки на телефон возле ресторана можно бесплатно. Цены на фотосессии в других локациях можно посмотреть здесь, а на экскурсии — тут.

Совет: если собираетесь на лавандовое поле для фотосесиии, приезжайте перед рассветом или закатом, в это время солнечный свет более мягкий и рассеянный, чем в полуденные часы, а снимки получаются насыщенными, фактурными и не засвеченными. Многие фотографы проводят съемки в так называемый «золотой час» — первый час перед восходом солнца и последний перед его закатом.



Этнический центр «Черкесский аул»

Комплекс, в котором устраивают экстремальные конные шоу, представления с национальными кавказскими танцами и песнями, знакомят с обрядами черкесов. Два года назад здесь посадили лаванду. Настя рассказывает, что поле ухоженное, с ровными и густыми рядами, единственный минус для фото — нет фактурного заднего плана, поле огорожено забором, вдали виднеются постройки.

Где находится? Координаты: 45.068922, 37.563164.

Адрес: Краснодарский край, Крымский район, село Фадеево, улица Анапская, 1Ж.

Центр расположен в селе Фадеево, на федеральной трассе между станицами Гостагаевской и Варениковской.

Сколько стоит? 400 рублей с человека, независимо от наличия профессиональной фототехники. Дети до 10 лет бесплатно. Комплекс работает от рассвета до заката, время пребывания на территории не ограничено.

Лавандовое поле в Лабинске

Длинные и ухоженные ряды лаванды тянутся вдоль дороги, а с другой стороны — симпатичнвй водоем, который видно прямо с поля. Здесь выращивают лаванду и делают из нее сухоцветы, букеты, саше и различные сувениры.

© Фото Senivpetro, freepik.com

Где находится? Координаты: 44.641847, 40.772036.

Адрес: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинск, улица Виноградная, недалеко от санатория «Лаба».

Сколько стоит? 500 рублей с человека, дети дошкольного возраста — 250 рублей.

Крым

Агрофирма «Тургеневская»

Здесь выращивают лаванду, розу, мускатный и лекарственный шалфей, иссоп, полынь, кориандр и изготавливают из них эфирные масла и гидролаты. Площадь лавандового поля — 270 га, а участка с розами — 30 га.

Лаванда © Фото Wirestock, freepik.com

«Поле достаточно большое, лучше пройти по нему вверх или доехать на УАЗике (платно), чтобы миновать скопления людей. Водители предлагают туристам трансфер к другому полю, где нет людей, но оно менее ухожено, в лаванде много сорняков», — подсказывает Настя.

Где находится? Координаты: 44.697007, 33.838854.

Адрес: Крым, Бахчисарайский район, село Тургеневка, пер. Урожайный, 5.

Сколько стоит? Билет на разовое посещение — 300 рублей. Кассы находятся у входа на поле, оплата наличными и картой. Предварительное бронирование не нужно.

Стоянка авто на площадке для организованных групп — 500 рублей.

Заброшенное поле под Алуштой

Большое поле дикой лаванды под Алуштой неухоженное, но с красивым видом на гору Демерджи и море. Настя подсказывает, что в советские годы в Крыму было много полей с лавандой — ее выращивали для производства косметики, но с тех пор многие остались заброшенными. В таких местах нет ровных рядов и ухоженных кустов, как в Тургеневке или «Доме ароматных трав», а лаванда разрастается большим сиреневым ковром.

«Дорожек между рядами или не видно, или они еле просматриваются. Но здесь очень живописно: видно и Алушту, и море, а однажды мы встретили тут оленя — неподалеку отсюда находится Ялтинский горно-лесной природный заповедник», — рассказывает Настя.

© Фото Насти Джамирзе

Где находится? Координаты начала поля: 44.72911, 34.356896.

Адрес: Крым, Алушта, село Верхняя Кутузовка.

Настя рассказывает, как найти поле: «Нужно проехать все село до конца улицы Д. Акимова (осторожно: дорога к концу маршрута плохая), оставить машину у последних домов и идти пешком еще около 15 минут вверх в гору. А еще сюда возят джиперы из Алушты».

Сколько стоит? Бесплатно.

Лаванда у Массандровского дворца

Массандровский дворец императора Александра III построен в 1881 году в стиле барокко в поселке Массандра на южном берегу Крыма.

Где находится? Координаты: 44.517078, 34.202692.

Адрес: Крым, Ялтинский район, пгт Массандра, Симферопольское шоссе, 13.

Сколько стоит? Если не планируете посещать дворец, вход бесплатный.

Лаванда в Оленевке

Еще одно большое заброшенное поле с видом на гору, только уже в западной части Крыма, на окраине села Оленевка.

Где находится? Координаты: 45.393653, 32.514688.

Адрес: Крым, Черноморский район, село Оленевка.

Сколько стоит? Бесплатно.

Лаванда © Фото Serhii_bobyk, freepik.com

Секретное место с лавандой близ Анапы «Виноградники Гай-Кодзора» «Виноградники Гай-Кодзора» — небольшая винодельня, изящно вписанная в приморский ландшафт. Посетить ее можно только по предварительной записи. Фотографировать и снимать видео здесь запрещено — об этом сотрудники винодельни предупреждают гостей на экскурсии по территории. Но приехать сюда, чтобы оценить лаконичную архитектуру и насладиться природой, однозначно стоит.

«Виноградники Гай-Кодзора» © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Где находится? Координаты: 44.840295, 37.431281.

Адрес: Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор, винодельня «Гай-Кодзор». Въезд на находится со стороны ул. Шаумяна на участке дороги Гай-Кодзор — Варваровка.