Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму. Где смотреть красивое, кроме парка «Краснодар»

В конце марта в парке «Краснодар» открылся Японский сад, но пока для медитативных прогулок в нем нужно пройти настоящий QR-квест. Если вы уже загорелись желанием познать дзен, но не готовы стоять в очереди с 4:00 утра, показываем еще четыре южных сада с японским колоритом.

Первые два места из подборки находятся в Крыму и созданы одним японским архитектором, оба — платные, а одно из них на фото можно даже перепутать с краснодарским Японским садом. Третью локацию построили в Апшеронском районе, а четвертую — в Сочи. В конце статьи вы найдете карту с адресами всех объектов.

Японский сад «Шесть чувств» Крым, Ялта, село Оползневое, улица Генерала Острякова, 9 Трехуровневый сад площадью 6 га на территории отеля Mriya Resort & SPA. С определенных ракурсов на фото и видео элементы архитектуры сада — красный речной мост, пруды и водопады, обрамленные камнями — сильно напоминают сад парка «Краснодар». Однако от новой городской достопримечательности его выгодно отличает фон — вместо многоэтажек сад окружают море и горы.

Японский сад «Шесть чувств» в Крыму © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Это место на территории отеля создал потомственный японский архитектор и хранитель императорских садов в Японии Широ Накане. Вот что мастер говорил об архитектуре сада и главном водопаде с камнем для дзадзэн-медитации: «Весь дизайн сада основан на китайской легенде о драконе. Перед огромным водопадом плавает множество морских рыб. Они пытаются преодолеть его вверх по течению, но не могут. Одной рыбе — карпу — удалось преодолеть водопад. Он взлетел в небеса и превратился в дракона. Поэтому крыша эскалатора символизирует этого летящего дракона. И поэтому в основании водопада расположен маленький камень (прямо перед водопадом), который символизирует карпа. Этот сад — шанс каждого почувствовать в себе силы подняться вверх и стать успешным в жизни».

Еще больше о создании сада «Шесть чувств» Широ Накане рассказал на видео:

На территории есть: сад с чайным домиком и видом на море;

прогулочный сад с ручьем и прудом;

сухой сад камней;

тенистый сад;

традиционные японские строения — мосты, чайный домик, храм Дзен-До;

открытые термальные купели Онсен с видом на море и горы.

А еще тут высадили целую аллею сакур. Ежегодно в период их цветения проводят фестиваль. В этом году увидеть деревья на пике цветения и почтить японскую традицию любования этим скоротечным моментом (ханами) можно с 27 по 30 апреля.

Входной билет без экскурсии стоит 1200 рублей, если купить его онлайн, или 1500 в кассе. Если вы хотите не только прогуляться, но и узнать подробности об архитектуре и растениях сада, можно взять групповую экскурсию (1800 рублей за взрослого и 900 — за ребенка) или индивидуальное сопровождение (от 4000 до 5000 рублей, в зависимости от наполнения). Посещение купелей стоит от 2500 до 4500 рублей в час, после их оплаты гулять в саду можно в течение дня без ограничений по времени. Стоимость чайных церемоний — от 1500 до 5000 рублей.

Японский сад парка «Айвазовское» Крым, Алушта, пгт Партенит, улица Васильченко, 1А Небольшой (площадь — 1 га), но от этого не менее живописный сад санатория «Айвазовское» у подножия горы Аю-Даг — это часть большого парка (26 га) с английской, мексиканской, античной и другими тематическими зонами. Как пишут на сайте здравницы, над архитектурой сада Широ Накане трудился 8 лет (с 2010 по 2018 год). Эту работу он посвятил своему отцу, Кинсаки Накане, научившему его ремеслу.

Стоимость посещения сада — 500 рублей, индивидуальной экскурсии — 4500 рублей. Вход в парк стоит 800 рублей за взрослого и 400 — за ребенка. С 22 по 30 апреля здесь тоже проходит фестиваль сакуры.

Японский сад Кодама Краснодарский край, Апшеронский район, Мезмайское лесничество, 26 (15-й км дороги Даховская — Лагонаки) Сад площадью 3 га находится в отеле «Пихтовый бор» в 200 км от Краснодара. На официальном сайте его называют «Парком затерянных облаков» или японским садом Кодама, но подробной информации о его объектах в сети немного. На территории сада можно прогуляться с аудиогидом от проекта «Голос Города» или провести фотосессию.

В соцсетях сада его собственником и инициатором создания экскурсий называют Андрея Юрченко, а ландшафтным архитектором — Александра Толоконникова. На своем сайте создатель рассказывает, что сад является коллекцией редких деревьев, сформированных в стиле ниваки [особая техника подстрижки кроны — прим.ред.]. На территории отеля работает ресторан «Племя» известного краснодарского шеф-повара Андрея Матюхи. Здесь готовят на открытом огне без электричества.

На территории нет интернета и сотовой связи, за исключением оператора «Мегафон». Поэтому дозвониться или быстро получить ответ в соцсетях сложно. В комментариях к одному из постов в соцсетях указано, что стоимость входа в сад — 700 рублей.

Сад российско-японской дружбы Краснодарский край, Сочи, угол улиц Курортный проспект и Морской переулок

Сад строили в 1983-1986 годах по проекту российского архитектора Сергея Венчагова. В парке наряду с привезенными из Японии сакурами, кипарисами и другими растениями высадили местную экзотику, а на входе установили скульптуру «Дракончик» на гранитном постаменте.

Интересная особенность: вместо аккуратно «причесанного» песка в 80-х в парке использовали бетон. Территорию украшают японские фонари, мощеные дорожки, сад камней. В центре парка в двухэтажном здании, напоминающем пагоду, находится центр здоровья и долголетия «Кайлас».

В 2023 сад заново открыли после реконструкции. Как сообщала администрация города, здесь расширили тропинки, в ландшафт добавили бонсаи, магнолии и азалии, а для непрерывного цветения высадили ирисы, глицинию, хризантемы и сакуру. Рядом с прудом появилась поляна японских кленов. Вход в сад бесплатный.

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Сочи

Японские сады в Краснодарском крае и Крыму на карте