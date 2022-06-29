Лотосы на Кубани. Рассказываем, где искать озера и пруды с краснокнижными растениями

В России лотосы растут на Кубани, в дельте Волги и на Дальнем Востоке. В нашем крае эти краснокнижные растения обычно цветут с середины июля до конца августа, а иногда их удается застать и в сентябре.

Юга.ру вместе с создателем популярного туристического проекта «Кукарта» Евгением Маханько собрали гид по лотосовым озерам Кубани. В статье поделимся восемью локациями, к которым можно добраться на автомобиле, а еще расскажем, как сэкономить на заправке на «ЛУКОЙЛе» и каршеринге с подпиской МТС Premium.

Озеро лотосов рядом с Белозерным

Самая популярная локация с лотосами под Краснодаром — озеро розовых краснокнижных растений в 10 километрах от города на пути к поселку Белозерному.

Озеро лотосов рядом с Белозерным © Фото Евгения Маханько

По рассказам местных, индийский и каспийский (орехоносный) лотосы в водоем высадил житель поселка Белозерного, который взял пруд в аренду в 1993 году. Позже здесь надстроили металлические смотровые площадки, чтобы туристы могли полюбоваться цветками, не заходя в воду.

В марте 2020 года озеро под Белозерным загорелось, но растения не пострадали и летом снова зацвели. 20 июня 2022 года «Кубань.24» сообщал, что лотосовое озеро плотно затянулось азоллой — водяным папоротником, который не дает развиваться побегам из-за нехватки солнечного света. Чтобы озеро не превратилось в болото, водную гладь нужно очистить. Состоится ли цветение в этом году — пока неизвестно.

«Нет смысла скрывать красивые места»: Интервью с Евгением Маханько, создателем туристического проекта «Кукарта»

Как добраться? Координаты: 45.080588, 38.700924.

Время в пути — около 40 минут.

Озеро находится недалеко от трассы, ориентир — небольшая часовня. Если ехать из Краснодара, она окажется на левой стороне дороги. У часовни есть небольшая парковка, где можно оставить машину, чтобы прогуляться к водоему. Локация обозначена на картах как «Озеро Лотосов».

Часовня у дороги на пути к озеру лотосов © Фото Евгения Маханько

Срывать краснокнижный цветок лотоса запрещает закон: ст. 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений» предусматривает административный штраф для граждан от 2 тыс. 500 рублей до 5 тыс. рублей.



Кроме того, в отсутствие воды лотос проживет считанные минуты, а осенью в озеро не попадут около 20 семян, которые находятся в «коробочке» цветка.

Пруд Штаны в Северском районе

О местном жителе, который благоустроил пруд и высадил здесь лотосы, рассказывала газета «Зори». Николай Денисов переехал сюда из Краснодара и поселился на берегу пруда, с высоты напоминающего штаны. В 2010-х годах он благоустроил пляж и посадил в левой «штанине» лотосы, привезенные из поселка Белозерного. За 10 лет растения отлично прижились и захватили большую треть рукава водоема.

Как добраться? Координаты: 44.831583, 38.732252.

Адрес: Северский район, хутор Свободный, пруд Штаны.

Время в пути: около часа.

Лотос © Фото Евгения Маханько

Лотос © Фото Евгения Маханько

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Ахтанизовский лиман между Темрюком и Голубицкой

Плантация лотосов у устья реки Казачий Ерик появилась в 1980-х годах. Добраться к заветным цветкам можно только по воде, например с экскурсией из поселка Стрелка.

Экскурсоводы из «Долины лотосов» организуют 30-километровые прогулки на быстроходном катере по реке Казачий Ерик с выходом в Ахтанизовский лиман — в долину индийских розовых лотосов. Проводники рассказывают о необычном происхождении Ерика, экспериментах советских ботаников и о том, как вырастить лотос в домашних условиях. На территории базы есть столовая и охраняемая бесплатная парковка, а еще тут продают сладости и сувениры.

Как добраться? Координаты: 45.229736, 37.293133.

Адрес: Темрюкский район, поселок Стрелка, левый берег реки Казачий Ерик, база-стоянка № 57. После съезда под мост через реку Казачий Ерик нужно повернуть направо.

Время в пути: 2 часа 40 минут.

Лотосы © Фото Freepik, freepik.com

«Лотосовый рай» в Лабинске

Живописный пруд, искусственно засаженный лотосами. Здесь много смотровых мостиков с перилами, есть зона для рыбалки, беседки с навесами и сувернирная лавка. Сезон прогулок в этом году стартует 2 июля.

Как добраться? Координаты: 44.680864, 40.764606.

Адрес: Лабинск, хутор МТФ.

Время в пути: около 3 часов.

Лотос © Фото Qmtstudio, freepik.com

Озеро Бам в Абрау-Дюрсо

Озеро Бам образовалось на месте бывшего водохранилища, которое построили для орошения виноградников. В августе 2002 года из-за сильных паводков разрушилась плотина, и 6 млн кубометров воды хлынули по руслу реки Дюрсо. Через несколько лет здесь высадили лотосы, и они прижились. В отзывах об озере туристы часто отмечают плохое качество дороги, будьте осторожны.

Как добраться? Координаты озера: 44.740562, 37.567606.

Адрес: Новороссийск, Абрау-Дюрсо, поселок Лесничество.

Время в пути: 3 часа 40 минут. Учитывая непростой участок дороги в конце маршрута, заложите дополнительные 30 минут.

© Фото Евгения Маханько

© Фото Евгения Маханько

Озеро лотосов в станице Старонижестеблиевской

В пруд ведет узкий и шаткий металлический мостик, а смотровая площадка совсем небольшая. Лотосы здесь высадил местный житель в начале 2000-х годов.

Как добраться? Координаты: 45.382866, 38.436807.

Адрес: Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская, ул. Первомайская. Рядом находится Ангелинский ерик. На «Яндекс Картах» отмечены пруд и смотровая площадка.

Время в пути: 1 час 20 минут.

Сквер «Каменный цветок» в Горячем Ключе

Сквер с фонтанами и небольшим искусственным водоемом неподлеку от аллеи тысячи сосен. Летом здесь цветут лотосы, плавают золотые рыбки и греются на солнце черепахи.

Как добраться? Координаты: 44.626925, 39.108545.

Адрес: Горячий Ключ, пересечение улиц Ленина и Ворошилова.

Время в пути: 1 час 10 минут.

© Фото Wirestock, freepik.com

Река Ставок у женского монастыря в Динском районе Лотосы разрослись и на берегу реки у подворья женского монастыря в станице Пластуновской. Их можно разглядеть даже с трассы М-4 Дон.

Координаты: 45.314351, 39.239635.

Адрес монастыря: Динской район, ст. Пластуновская.

Время в пути: 1 час 5 минут.

© Фото Jcomp, freepik.com

Уезжаем на один день из Краснодара: Первый монастырь на Кубани и серебряные трубы поселка Лебяжий Остров