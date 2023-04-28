Где отдыхать в Геленджике: природа, гольф, кафе, книги и нудисты

Специально для Юга.ру журналистка Оксана Аулова рассказала о любимых местах в Геленджике для отдыха на любой вкус. «Там, где чайка кружит, городок Геленджик, весь в садах утопая, лежит», — помню эти строчки с детства, когда гуляла после школы по полупустой недостроенной набережной маленького южного городка. За десять лет Геленджик на моих глазах превратился в настоящий курорт с развлечениями на любой вкус. Чего стоит набережная в районе «Приморья», от которой веет шиком европейских курортов. Если в школьные годы мы все дружно ходили в «Пиццерию» у кинотеатра «Буревестник», то сейчас выбор кафе и досуга вводит в ступор. Но что-то остается вечным. Я собрала свои любимые геленджикские места, где можно насладиться природой, потанцевать и даже прикоснуться к истории города. «Дом Книги» Аутентичный книжный магазин в советском стиле, который существует на одном месте уже более 30 лет. Даже если вы не думали покупать книгу на отдыхе, здесь интересно и просто посмотреть на антураж и интерьер. Улица Островского, 19

«Кофе, кошка, Мандельштам» У Анны Ахматовой был любимый тест для новых знакомых. Она считала, что человеческую натуру легко определить при помощи этих трех вопросов: «Чай или кофе? Кошка или собака? Пастернак или Мандельштам?» Люди, отвечающие наиболее различающимися комбинациями ответов — «Чай, собака, Пастернак» и «Кофе, кошка, Мандельштам», — во всем противостоят друг другу. В одноименной кофейне на набережной все достаточно гармонично. Оформление в стиле советской богемной квартиры, большой выбор горячих и холодных напитков, летник с видом на бухту и Мандельштам с телефоном и стаканчиком в руке. Очень фотогеничная локация! Улица Мира, 23

Сафари-парк с канатной дорогой Парк расположен на склонах Маркотхского хребта, в тени соснового леса с фантастическим видом на Геленджикскую бухту. Мы против классических зоопарков, где животных держат в маленьких клетках при плохом уходе, только на потеху людям. Однако геленджикский сафари — первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для животных. Многие из обитателей парка уже столкнулись с жестокостью людей и не очень-то им доверяют. Здесь есть слон и медведи, спасенные от жестокого обращения в цирке, тигрята, забранные у торговцев «фотографий со зверюшкой». Основная задача сотрудников парка — создать подопечным такие условия, чтобы им ничего не напоминало о тяжелом прошлом. На каждом вольере есть табличка с информацией с телефоном сотрудника, который следит именно за этим животным.

На входе ты можешь приобрести пакетик с кормом, им очень любят лакомится олени, мишки и улыбающаяся зебра! Поднимаясь по канатной дороге, не забывайте смотреть вниз: под вашими ногами будут бегать олени и отдыхать кабанчики. Парк с канаткой находится на М-4 в 15 минутах на машине от центра Геленджика.

Координаты — 44.585219, 38.073054

Красно- и белодарский край: Винные маршруты Кубани

«Геленджик Гольф Резорт» Единственное гольф-поле на Черноморском побережье находится на живописной территории площадью более 90 га. Благодаря холмистому рельефу местности от каждой лунки открываются потрясающие виды на бухту. С противоположной стороны — виды на горы Главного Кавказского хребта. Если вы мечтали почувствовать себя героями американского фильма и загнать мяч в лунку, то клуб предлагает часовую программу «Гольф Weekend». Она включает обзорную экскурсию на карте и ознакомительный урок от гольф-инструктора. Стоимость — 3500 рублей с человека. Программа групповая, но можно доплатить за индивидуальное путешествие. Район пляжа «Голубая бухта», ул. Стартовая, 1 «Джимми Чу» Для туристов из краевой столицы — филиал Краснодара для тех, кто успел соскучиться по родному городу! Новое модное заведение на набережной. В меню — традиционные блюда Китая, Японии и Таиланда в авторском исполнении от бренд-шефа Ариши Задунайской. Здесь устраивают тематические вечеринки, концерты и диджей-сеты. Улица Крымская, 3, корп. 2

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Маяк» Открылся пару лет назад прямо на краю Геленджикской бухты. Это ресторан с летней террасой, камерным коктейль-баром «Рассвет» и панорамным бассейном. Здесь можно устроить романтический ужин на закате, выпить коктейли, потанцевать под диджей-сеты или нырнуть в бассейн прямо над обрывом. Слева от «Маяка» — настоящий действующий маяк, а справа — крутая круча и сосновый лес, где можно отдохнуть на пледе в тени деревьев. Улица ​Революционная, 48

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Rony Oyster Панорамное кафе с морепродуктами на набережной. В меню севиче и тартар из разных рыб, геленджикская барабулька, мидии, местные закуски, морские супы и, конечно же, вино. Лермонтовский бульвар, 18

ВКонтакте, Telegram и rony_oyster в Instagram* Лестница к морю в 287 ступеней Живописный берег и лестница, ведущая к морю, находятся недалеко от района «Голубой бухты». На подходе к лестнице есть смотровая площадка. Отсюда открывается красивый вид на море, лес и скалы. Первая часть лестницы залита бетоном и выложена плиткой, с одной стороны есть ограждение. Примерно от середины лестница становится деревянной, перила уже с двух сторон, но ближе к воде они почти отсутствуют, так что будьте осторожны. И берегите силы на подъем вверх! Координаты любителям спорта — 44.580504, 37.967427

Крутые берега: Еще четыре лестницы Черноморского побережья

Naked cafe Уютная кофейня на набережной в тени сосен. Большой выбор кофе: на песке, фильтр, всевозможные рафы и выпечка для приятного утра. Улица Революционная, 47

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© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Паб-пекарня «Причал 93» Отличное кафе со своей пекарней для завтрака, обеда, ужина и посиделок с друзьями и вином! Разнообразное меню: от местной рыбы до крафтовых бургеров. Регулярно проводят вечеринки, игровые клубы, мастер-классы для детей и взрослых. улица Революционная, 47

prichal93 в Telegram и Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Культурный центр «Старый парк» в Кабардинке Парковое пространство в тени вековых ясеней. Здесь есть все для разнообразного и культурного отдыха: ботанический сад, музейный комплекс, представляющий культуры разных времен и народов, театр, картинная галерея и школа творчества. Всегда можно погулять среди воссозданной архитектуры и сделать снимки у скульптур разных эпох. Кабардинка, улица Черноморская, 55

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Старый парк» в Кабардинке © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Загородный клуб «Лесная Заимка» Для отдыха на полную катушку здесь есть все, кроме моря: турецкий хамам и японская бочка офуро, термальный бассейн, бильярд, караоке, ресторан русской кухни «Мельница» и живописная природа горного леса. Можно остаться с ночевкой в большом гостевом доме. Гостиничный комплекс находится в получасе на машине от центра Геленджика. От трассы М-4 надо повернуть на поселок Светлый и проехать 4 км в сторону Адербиевки. Нудистские пляжи Если любите уединиться с природой… или хотя бы позагорать голышом, вам пригодятся координаты нудистских пляжей рядом с Геленджиком: Нудистский пляж на северо-западе от пляжа «Факел» в Дивноморском. Многие отдыхают здесь семьями и с палаткой. Даже отмечен на картах.

44.512074, 38.112169 «Голубая бездна» — живописное место и чистая вода. Можно дойти по берегу от Джанхота на северо-запад или через реликтовый лес пицундской сосны.

44.476333, 38.142938 Близко, чисто, видно скалу «Парус». От пляжа Джанхота идём на юго-восток к Прасковеевке.

44.458090, 38.152492

Юга.ру публиковали обзоры нудистских пляжей Краснодарского края и Крыма.



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