Крутые берега. Рассказываем о четырех лестницах на Черноморском побережье Краснодарского края

Настало время планировать поездки на майские праздники. Для тех, кто за активный отдых, Юга.ру подготовили маршруты с препятствиями. На Черноморском побережье есть как минимум четыре фотогеничные лестницы. Все они ведут к диким пляжам. Рассказываем, как добраться до сооружений в Анапе и Геленджике и на что там посмотреть. Лестницы «800 ступеней» и «400 ступеней» в Анапе На поиски лестниц отправляемся чуть дальше Анапы. От центра города до села Супсех по шоссе примерно шесть километров. Там в пяти минутах ходьбы друг от друга спрятаны в скалах деревянная и металлическая лестницы к морю.

Добраться просто, точка обозначена на «Яндекс.Карте» — объект под названием «800 ступеней». В зависимости от типа машины и погоды удастся доехать до самой вершины или пройти пару сотен метров пешком. В село из Анапы ходит общественный транспорт, нужно доехать до ул. Центральной, по ней немного пройти пешком и свернуть на ул. Дизайнерскую. Она поднимается в гору, ведет прямо к обрыву.

За последним из многочисленных коттеджей ул. Дизайнерской откроется сказочный вид на голубое море.

Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Когда село осталось за спиной, а впереди только море, идем влево, вдоль обрыва, примерно 300 м. Здесь начинается лестница.

Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Точно ли ступеней 800 — вопрос. Некоторые посетители локации утверждают, что насчитали больше, почти 850 ступеней. Внизу ничего лишнего — дикий пляж, море, чистота и покой. Путь обратно, вверх по ступеням, заставит попотеть. Для отдыха предусмотрены площадки с лавками примерно через каждые 100 ступеней.

Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Преодолев 800 ступеней вверх, забивайте в смартфоне «Кемпинг Рай», это ориентир, который поможет добраться до следующей локации — лестницы из 400 ступеней. Пройти нужно примерно километр вдоль обрыва, путь живописный, с видом на морскую гладь.

Лестница «400 ступеней» сделана из дерева. Ступени не всегда на одинаковом расстоянии друг от друга, а к самому концу, у пляжа, наиболее крутой участок лестницы. При этом спокойно пользуются объектом даже дети.

Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

«Сосновка» и Scala в Геленджике Две другие лестницы к диким пляжам расположены в Геленджике и Кабардинке. Найти первую просто — задать в «Яндекс.Картах» точку «Кемпинг «Сосновка». Коммерческая организация на территории больше не работает, но пройти к морю можно. Совсем недавно Юга.ру рассказывали, что лестница там частично разрушилась и ее уже восстанавливают.

На общественном транспорте можно доехать до остановки «Ул. Фадеева» в микрорайоне Парус, потом придется идти пешком, вдоль сосен вверх по ул. Фадеева. Далее «Яндекс.Карты» проведут по пешеходному маршруту через дачный поселок к кемпингу. Дорога займет около 30 минут, по пути будут таблички с текстом «море прямо», они помогут не сбиться с пути.

В поселке Кабардинка в 10 км от Геленджика тоже есть лестница к морю. Ориентиром служит эко-отель Scala, лестница расположена на его территории. Платить за спуск к морю не нужно, деньги за вход берут только в случае, если туристы хотят посетить территорию отеля с видовыми качелями и смотровыми площадками.

На общественном транспорте из центра Кабардинки нужно добраться до остановки «Санаторий Восток», дальше пешком по ул. Мира всего 800 м до лестницы.

Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой

Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой

Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой

Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой

Раньше лестницей активно пользовались, чтобы добраться до «затонувшего» сухогруза RIO. Недавно Юга.ру рассказывали, что корабль разбирают. Но даже без сухогруза место достойно внимания, это еще один живописный пляж на Черном море в окружении сосен и скал.