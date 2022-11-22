Новый год — 2023 в пути. Как жителям Краснодарского края необычно встретить праздник в круизе или в тусовочном поезде

Салюты отменили, но Новый год остался: в этом году жителям Краснодарского края и юга страны предлагают несколько вариантов праздника в дороге — на рельсах, в воде и на высоте. Рассказываем, куда и за сколько можно отправиться.

Между Сочи и Турцией

Круизный лайнер Astoria Grande проведёт шесть праздничных рейсов из Сочи в Турцию, один из которых выпадает ровно на Новый год, другой — на Рождество. Выезды состоятся 17, 24, 30 декабря и 6, 13, 21 января. Каждое путешествие продлится восемь дней.

Стоимость билетов — от 71 тыс. рублей за человека. Дети от 3 до 11 лет в сопровождении родителей едут бесплатно. В стоимость включены трёхразовое питание и перекусы у шведского стола, концерты живой музыки, ежедневные вечеринки и развлечения для детей, бортовой депозит. Дополнительно придётся оплатить экскурсии в местах остановок (Стамбул, Амасра, Орду, Трабзон), алкогольные напитки, ужины в ресторане, услуги нянь и спа.

Лайнер Astoria Grande впервые выехал из Сочи в Турцию в июле. Всего он должен побывать в 15 рейсах за летне-осенний и праздничный сезон. А в 2023 году запланировано уже 27 круизов.

Бронировать здесь.

Полночь на Крымском мосту

Для любителей железных дорог и крымской природы пускают круизный поезд. Выехать можно 30 декабря из трёх городов на выбор: Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону. Маршрут состоит из дороги туда и обратно и четырёх дней активных экскурсий по Тамани и Анапе, Севастополю и Балаклаве, Евпатории и Симферополю, Керчи. Кроме того, в полночь 31 декабря поезд должен проехать по Крымскому мосту. Туристы вернутся в свои города 4 января.

Путешествие из Ростова стоит от 36,5 тыс. рублей, из Москвы — от 50,5 тысяч. Сюда включены билеты на поезд, экскурсии, питание.

Бронировать здесь.

В горах

РЖД запустит специальный поезд «Новогодняя ночь». Вечером 31 декабря он отвезёт пассажиров из Сочи в «Розу Хутор», где они расскажут желания Деду Морозу под бой курантов, а к утру уедут обратно. Туристам обещают нескучное время в пути: заказать напитки и блюда из особого меню, праздничное караоке, снимки на память в тематических декорациях и вагонах в стиле 1970-80 годов.

Впрочем, можно не возвращаться в Сочи так быстро, а вместо этого задержаться на горнолыжных курортах. На «Розе Хутор», например, сезон откроют уже 23 декабря.