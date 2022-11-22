Новый год — 2023 в пути. Как жителям Краснодарского края необычно встретить праздник в круизе или в тусовочном поезде
Салюты отменили, но Новый год остался: в этом году жителям Краснодарского края и юга страны предлагают несколько вариантов праздника в дороге — на рельсах, в воде и на высоте. Рассказываем, куда и за сколько можно отправиться.
Между Сочи и Турцией
Круизный лайнер Astoria Grande проведёт шесть праздничных рейсов из Сочи в Турцию, один из которых выпадает ровно на Новый год, другой — на Рождество. Выезды состоятся 17, 24, 30 декабря и 6, 13, 21 января. Каждое путешествие продлится восемь дней.
Стоимость билетов — от 71 тыс. рублей за человека. Дети от 3 до 11 лет в сопровождении родителей едут бесплатно. В стоимость включены трёхразовое питание и перекусы у шведского стола, концерты живой музыки, ежедневные вечеринки и развлечения для детей, бортовой депозит. Дополнительно придётся оплатить экскурсии в местах остановок (Стамбул, Амасра, Орду, Трабзон), алкогольные напитки, ужины в ресторане, услуги нянь и спа.
Лайнер Astoria Grande впервые выехал из Сочи в Турцию в июле. Всего он должен побывать в 15 рейсах за летне-осенний и праздничный сезон. А в 2023 году запланировано уже 27 круизов.
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Полночь на Крымском мосту
Для любителей железных дорог и крымской природы пускают круизный поезд. Выехать можно 30 декабря из трёх городов на выбор: Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону. Маршрут состоит из дороги туда и обратно и четырёх дней активных экскурсий по Тамани и Анапе, Севастополю и Балаклаве, Евпатории и Симферополю, Керчи. Кроме того, в полночь 31 декабря поезд должен проехать по Крымскому мосту. Туристы вернутся в свои города 4 января.
Путешествие из Ростова стоит от 36,5 тыс. рублей, из Москвы — от 50,5 тысяч. Сюда включены билеты на поезд, экскурсии, питание.
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В горах
РЖД запустит специальный поезд «Новогодняя ночь». Вечером 31 декабря он отвезёт пассажиров из Сочи в «Розу Хутор», где они расскажут желания Деду Морозу под бой курантов, а к утру уедут обратно. Туристам обещают нескучное время в пути: заказать напитки и блюда из особого меню, праздничное караоке, снимки на память в тематических декорациях и вагонах в стиле 1970-80 годов.
Впрочем, можно не возвращаться в Сочи так быстро, а вместо этого задержаться на горнолыжных курортах. На «Розе Хутор», например, сезон откроют уже 23 декабря.
Места в поезде быстро закончились, но, если кто-то отменит поездку, они освободятся. Функция отслеживания билетов есть в приложении РЖД.
В детском «Полярном экспрессе»
Для юных путешественников подготовили лёгкое, но насыщенное приключение. Поездка по Ростовской области займёт меньше двух часов, но за это время дети познакомятся с 15 необычными персонажами, узнают о новогодних традициях в культуре разных народов и стран, увидят фокусы и научные шоу.
«Снеговичок подарит детям кусочек северного сияния, Зайка и Мишка поделятся секретным танцем, Полярные День и Ночь научат новогодним забавам», — рассказывают организаторы.
«Полярный экспресс» в новогоднюю сказку отправляется 17, 18, 24, 25, 29, 30 декабря, с 3-7 января. Билеты стоят 2,5 тыс. рублей.
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Подработать волшебником
Если на круизы зарплаты не хватает, можно устроить праздник самому: горный курорт ищет Деда Мороза на зарплату до 50 тыс. рублей с трёхразовым питанием. Жить исполнителю сказочной роли предстоит в Псехако на высоте 1 тыс. 440 метров.
Ну, или накопить на следующий железнодорожный тур и отпраздновать с опозданием, зато в «винном поезде».
Фейерверка не будет
Администрация Краснодара посоветовала горожанам встретить 2023 год, не выходя из дома. И даже отменила салют и концерт на главной площади.
«Новый год — это семейный праздник, поэтому краснодарцев призывают встретить его в кругу родных и близких», — добавили в пресс-службе.
Уют и настроение рядом с домашней ёлкой создадут абхазские мандарины: через границу с Сочи доставят в два раза больше фруктов, чем в прошлом сезоне.
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Есть вариант бюджетного и быстрого путешествия — на побережьях Чёрного и Азовского морей оборудуют 72 зимних пляжа, в основном в Сочи. Иногда их заполняют южные братья снеговиков — песковики.
Напомним, на Кубани, в Крыму и Ростовской области также сокращают новогодние бюджеты. Кроме того, в одном из районов Ростовской области чиновники ради спокойствия жителей попросили не запускать салюты и не взрывать петарды: звуки можно воспринять «совсем иначе ввиду развернувшихся боевых действий у границ».
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