Палаточный офис на одного. Как айтишник прячется от мобилизации в лесу на юге России

Больше месяца айтишник работает из леса на юге России и даже планирует встретить там Новый год, несмотря на завершение мобилизации

Редакция 7×7 опубликовала видео про российского айтишника под псевдонимом Адам Калинин. До 21 сентября мужчина получил несколько административных протоколов за выступления против военной спецоперации России в Украине. После объявления частичной мобилизации он, побоявшись получить повестку, уехал жить в лес в одном из южных регионов страны. «Оставшись в городе, я бы, наверное, испытывал больший стресс, больший страх, что я просто пойду в магазин, меня встретит полицейский и под любым предлогом увезёт. А тут — скорее всего, это никому не нужно, это большие затраты, чтобы меня искать, я не международный преступник, чтобы государственная машина тратила ресурсы на мой поиск», — рассуждает Калинин. В телеграм-канале «Логичный лесник» о беглой жизни он шутливо планирует защищаться от преследования:

В лесу Адам установил две палатки: одну для сна, другую — для работы. «Офис», как его называет айтишник, находится в трёх минутах ходьбы, на опушке. Там ловит интернет, но от дождя и холода сооружение из тентов и палок защищает плохо. И всё же «это намного лучше, чем сидеть в палатке, в три погибели согнувшись». «Во время рабочего дня я практически не выхожу, только на обед во вторую палатку. Чай-кофе завариваю, перекус какой-то, ну и опять работаю до вечера. После уже, так скажем, свободное время. Вот у меня вторая работа появилась: ответить на вопросы людям, которые в блоге пишут», — рассказывает Калинин. Коллеги бэкенд-разработчика знают о его путешествии, кто-то даже подписан на блог. Часть сотрудников после начала мобилизации покинула Россию. В интервью «Медиазоне»* Калинин объяснил, что не последовал их примеру, потому что за границей нет ни родных, ни друзей, и финансовое положение эмиграцию не позволяет. «Вообще выглядит так, что я должен уезжать со своей земли. Почему я это должен делать, бежать отсюда? Не знаю. Это не решающий, конечно, фактор, но он тоже имеет место быть. Не хочется уезжать. Хочется, чтобы все наоборот, наладилось и помогать тем, кто здесь остался, в том числе и своим родственникам», — поделился Адам.

Для питья он использует дождевую воду, которую собирает с помощью полиэтиленовой плёнки. Готовит с помощью газовой горелки. «Питаюсь в основном такими продуктами, которые долго хранятся: мясо сушеное, сушеные овощи, лапша быстрого приготовления, картошка заварная, каши, чернослив, изюм. Вот мой завтрак: каша со сгущёнкой и черносливом». Запас продуктов айтишник хранит в специально купленном мусорном контейнере недалеко от дороги. Ходит туда, как в магазин — от палаток около часа. В городе у него осталась жена, которая вот-вот собирается приехать в гости — Адам заказывает у неё печенье. «Людей не видел. Животных крупных не видел. В основном слышу птиц».

В качестве «душа» пока только влажные салфетки. Опыт походов и часть необходимого оборудования у Калинина уже была, солнечные батареи пришлось докупить. Сейчас мужчина заготавливает материалы для строительства небольшого дома.

«Я здесь, наверное, Новый год собираюсь встречать, потому что ситуация не улучшилась, на мой взгляд», — комментирует Адам введение «полувоенного положения».