В Краснодаре не будет новогоднего фейерверка и концерта на главной площади

Власти Краснодара посоветовали провести Новый год в кругу семьи и сказали, что салютов не будет

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что не будут закупать новые декорации для украшения улиц. До 15 декабря витрины, общественный транспорт и фасады социальных учреждений украсят прошлогодними декоративными элементами. Кроме того, в новогоднюю ночь не будет фейерверка и концерта на Главной городской площади.

В городе будут работать елочные базары и ежегодная новогодняя ярмарка. Там можно будет купить украшения для дома, сувениры и попробовать традиционную русскую кухню.

«Новый год — это семейный праздник, поэтому краснодарцев призывают встретить его в кругу родных и близких», — добавили в пресс-службе.

Для детей покажут традиционные театрализованные представления. В основе новогодних программ в этом году будут сюжеты народного фольклора, отечественных сказок и мультфильмов. А на городские «елки» пригласят семьи военнослужащих, а также детей и их родителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас живут в Краснодаре. А детям мобилизованных краснодарцев подарят сладкие наборы.

Ранее от масштабных празднований Нового года отказались в Ростовской области. Губернатор региона заявил, что на новогодние украшения «не должно быть израсходовано ни копейки». Также прошлогодними украшениями воспользуются в Новороссийске и Ялте.