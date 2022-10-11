«Не должно быть израсходовано ни копейки». Губернатор Ростовской области сообщил, что масштабных празднований Нового года не будет

В Ростовской области не будут тратить деньги на новогодние украшения городов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что в этом году города будут украшать прошлогодними декорациями:

«Принял решение — на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области».

Глава области добавил, что полностью отменять празднование Нового года не будет. Но в регионе точно откажутся от масштабных мероприятий. Голубев отметил, что детские елки проводили даже во времена Великой Отечественной войны.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Ялте решили сократить расходы на новогодние праздники. Салютов и новогодних инсталляций в городе не будет. Также украсить город прошлогодними гирляндами планируют в Новороссийске. Никаких дополнительных решений по празднованию в городе пока не принимали, но местные жители просят чиновников отказаться от масштабных гуляний.