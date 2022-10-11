«Не должно быть израсходовано ни копейки». Губернатор Ростовской области сообщил, что масштабных празднований Нового года не будет

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ростовской области не будут тратить деньги на новогодние украшения городов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что в этом году города будут украшать прошлогодними декорациями:

«Принял решение — на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области». 

Глава области добавил, что полностью отменять празднование Нового года не будет. Но в регионе точно откажутся от масштабных мероприятий. Голубев отметил, что детские елки проводили даже во времена Великой Отечественной войны. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Ялте решили сократить расходы на новогодние праздники. Салютов и новогодних инсталляций в городе не будет. Также украсить город прошлогодними гирляндами планируют в Новороссийске. Никаких дополнительных решений по празднованию в городе пока не принимали, но местные жители просят чиновников отказаться от масштабных гуляний.

Новый год Праздники

Все материалы по теме:

Новости

«Мобилизация пока у нас идет». Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Число жертв взрыва на Крымском мосту выросло до четырёх
«Кажется, что армия всем обеспечивает». Родственникам мобилизованного краснодарца пришлось купить вещей на 70 тыс. рублей
В Краснодаре открылась выставка «Сказание о Русском Севере»
«Прилагунье» в Новороссийске будут охранять пожарные. После нескольких возгораний общественники требуют возбуждения уголовного дела
Связи с персами и 10 знаков зодиака. Археологи Фанагории нашли иранский меч и жрицу Афродиты

Лента новостей

От Мадонны до маленького Ленина
Сегодня, 16:00
От Мадонны до маленького Ленина
Собрали гид по уникальным мозаикам Краснодара
«Кажется, что армия всем обеспечивает»
Сегодня, 16:16
«Кажется, что армия всем обеспечивает»
Родственникам мобилизованного краснодарца пришлось купить вещей на 70 тыс. рублей
«Прилагунье» в Новороссийске будут охранять пожарные
Сегодня, 13:53
«Прилагунье» в Новороссийске будут охранять пожарные
После нескольких возгораний общественники требуют возбуждения уголовного дела

Реклама на сайте