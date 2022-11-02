Губернатор Краснодарского края потребовал не тратиться на новогодние украшения. Мэрия Сочи планирует купить ели почти за 12 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Города Краснодарского края украсят прошлогодними декорациями, а все массовые мероприятия отменят

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил отменить во всех городах региона массовые мероприятия и фейерверки. Решение касается концертов, фестивалей и больших театрализованных представлений. 

Главам муниципалитетов рекомендовали не тратить деньги на новые декорации, а украсить улицы городов прошлогодними. Также это касается искусственных елей, которые устанавливают на городских площадях и в парках. Елочные базары будут работать в обычном режиме. Детские «елки» отменять не станут.

При этом для празднования Нового года администрация Сочи планирует купить две ели и гирлянды к ним за 11 млн 924 тыс. рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок. Еще 5 млн власти курорта планируют потратить на установку и оформление новогодних композиций в Центральном районе.

Ранее Юга.ру писали, что фейерверк и концерт на главной площади отменили в Краснодаре. Но в городе будет работать традиционная новогодняя ярмарка.

Также от масштабных празднований отказались в Ростовской области. Губернатор региона сказал, что на новогодние украшения «не должно быть израсходовано ни копейки»

Бюджет Вениамин Кондратьев Новый год Праздники Сочи

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Губернатор Краснодарского края потребовал не тратиться на новогодние украшения. Мэрия Сочи планирует купить ели почти за 12 млн рублей
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