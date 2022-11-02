Губернатор Краснодарского края потребовал не тратиться на новогодние украшения. Мэрия Сочи планирует купить ели почти за 12 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил отменить во всех городах региона массовые мероприятия и фейерверки. Решение касается концертов, фестивалей и больших театрализованных представлений.

Главам муниципалитетов рекомендовали не тратить деньги на новые декорации, а украсить улицы городов прошлогодними. Также это касается искусственных елей, которые устанавливают на городских площадях и в парках. Елочные базары будут работать в обычном режиме. Детские «елки» отменять не станут.

При этом для празднования Нового года администрация Сочи планирует купить две ели и гирлянды к ним за 11 млн 924 тыс. рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок. Еще 5 млн власти курорта планируют потратить на установку и оформление новогодних композиций в Центральном районе.

Ранее Юга.ру писали, что фейерверк и концерт на главной площади отменили в Краснодаре. Но в городе будет работать традиционная новогодняя ярмарка.

Также от масштабных празднований отказались в Ростовской области. Губернатор региона сказал, что на новогодние украшения «не должно быть израсходовано ни копейки».