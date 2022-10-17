В Сочи на одну ночь запустят новогодний поезд

РЖД предлагают отпраздновать Новый год в «Розе Хутор». 31 декабря компания запустит туристический поезд Сочи — «Роза Хутор» — Сочи.

Поезд №922/921 «Новогодняя ночь» отправится в 19:00 и прибудет в «Розу Хутор» в 21:45. Там пассажиры могут встретить Новый год и рассказать желание Деду Морозу, а в 03:00 поехать обратно. Состав вернётся в Сочи в 05:35.

В пути гостям предлагают заказать напитки и блюда из специального меню, попробовать силы в праздничном караоке, сфотографироваться на память в новогодних декорациях и вагонах, оформленных в стиле 1970-80 годов.

Билеты на поезд «Новогодняя ночь» продают на сайте и в приложении РЖД. При выборе маршрута нужно указать Сочи — Сочи тур. Билеты на сидячие места в общих вагонах стоят 456 рублей, места в купе — от 3 тыс. 272 рублей. Можно купить билет только до «Розы Хутор», без возвращения в Сочи.