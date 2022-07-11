Из Сочи будет ходить круизный лайнер в Турцию

16 июля лайнер Astoria Grande отправится в первый круиз из Сочи в Стамбул. В расписании есть еще шесть дат

Морской порт Сочи впервые с начала пандемии запускает регулярные международные рейсы, сообщили в пресс-службе администрации города. Первый рейс отправится в субботу 16 июля. Организацию туров на лайнере взяла на себя турецкая компания Miray Cruises. Организаторы рассчитывают привлечь более 20 тыс. российских туристов за сезон. Девятипалубный лайнер вмещает 1382 пассажира.

«Для курорта это новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет города», — прокомментировала заместитель главы города Инна Петухова.

По пути лайнер зайдет в порты Чешме, Синоп, Трабзон и выйдет перед возвращением в Сочи в Эгейское море. По данным с официального сайта круизного лайнера, самая дешевая каюта на человека будет стоить почти 79 тыс. рублей. Самый дорогой вариант — каюта с частной палубой 239 тыс. рублей. Круиз рассчитан на 8 дней. В официальном расписании несколько маршрутов, у каждого свои даты. Курсировать лайнер будет до конца октября.